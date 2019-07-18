Новости

Тегеран не подтвердил потерю "сбитого ВМС США" дрона 23:55
В Совфеде раскритиковали предложение обмена Вышинского на Сенцова 23:36
Инну Чурикову увезла со спектакля "скорая" 23:31
Инна Чурикова получила травму, упав во время спектакля 23:18
Пресекая преступление, московский полицейский ранил двоих подозреваемых 23:16
Серена Уильямс признана самой стильной спортсменкой 2019 года 23:02
Лавров: РФ готова договариваться о поставках газа по украинскому маршруту 22:45
Трамп заявил о сбитом ВМС США иранском беспилотнике 22:39
В Петербурге для репетиции военно-морского парада разведут мосты 22:39
Путин поручил создать единую систему контроля автобусных перевозок 22:32
Трамп еще не решил, стоит ли вводить санкции против Турции из-за С-400 22:16
"Нефтчи" стал соперником "Арсенала" в Лиге Европы 22:08
Путин поручил обеспечить жильем граждан с невысокими доходами 21:48
Владимир Путин подписал закон о "билетной мафии" 21:15
В Донбассе скончалась раненная украинскими военными женщина 21:04
Посольство РФ: В Мюнхене пропали две гражданки России 20:59
В Псковской области нашли 300 артефактов эпохи викингов 20:58
В Петербурге сбили пешехода, сделавшего замечание водителю 20:54
Вышел финальный русский трейлер "Оно 2" 20:50
Отказавшиеся от курортного сбора туристы Кубани получили штрафы 20:45
"Спартак" приобрел футболиста "Ростова" 20:42
Умер писатель, актер и режиссер Лучано Де Крешенцо 20:40
Программа "дальневосточного гектара" распространена на Бурятию и Забайкалье 20:30
В Грузии уволили гендиректора телеканала "Рустави-2" 20:04
В Москве прошел флешмоб в честь 100-летия Московской службы скорой помощи 20:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Реконструкция показала: до полного крушения Нотр-Дама оставались минуты
Реконструкция показала: до полного крушения Нотр-Дама оставались минуты
Климатолог назвал сроки наступления в России аномальной жары
Климатолог назвал сроки наступления в России аномальной жары
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
18.07.2019 23:06
Рубрика: В мире

Встреча на Рейне

Главы МИД России и Германии впервые за пять лет вместе приняли участие в форуме "Петербургский диалог"
Текст: Константин Волков
Российская газета - Столичный выпуск № 157(7915)
В Бонне прошло заседание российско-германского форума общественности "Петербургский диалог", а также "на полях" состоялись переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с его немецким коллегой Хайко Маасом. Происходящее можно было бы назвать рутиной (и заседание форума уже восемнадцатое, и встреча министров четвертая за этот год), если бы не четко выраженное желание немецкой стороны развивать сотрудничество с Россией, которое в ходе мероприятий в Бонне подчеркивалось на всех уровнях.
Сергей Лавров и Хайко Маас продемонстрировали сигналы к сближению Москвы и Берлина. Фото: Александр Щербак/ТАСС Сергей Лавров и Хайко Маас продемонстрировали сигналы к сближению Москвы и Берлина. Фото: Александр Щербак/ТАСС
Сергей Лавров и Хайко Маас продемонстрировали сигналы к сближению Москвы и Берлина. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Канцлер Германии Ангела Меркель поприветствовала участников форума, отметив, что нынешнее заседание "дает повод ожидать позитивных импульсов для германо-российских отношений". А глава МИД ФРГ накануне встречи с Лавровым заявил, что "без Москвы невозможно решить насущные вопросы мировой политики и обеспечить устойчивый мир в Европе". Наконец, премьер земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью призвал снять санкции с РФ, что, по его мнению, было бы логичным шагом после того, как российская делегация вернула право голоса в ПАСЕ. Кречмер подчеркнул, что экономика одной только Саксонии за пять лет потеряла более 70 процентов объема торговли с Россией.

Крамп-Карренбауэр вступила в должность министра обороны Германии

Нельзя исключать, что организаторы с немецкой стороны специально подобрали для нынешнего форума достаточно символичное место - стоящий на горе над Рейном в местечке Петерсберг отель "Штайгенбергер", где в 1949 году канцлер Германии Конрад Аденауэр подписал с представителями Великобритании, США и Франции Петерсбергское соглашение, ставшее первым шагом к получению Западной Германией суверенитета после Второй мировой. Конечно, нынешние заявления еще не означают, что ФРГ полностью отправилась в самостоятельный путь на сближение с Россией, но на определенные мысли выбор отеля "Штайгенбергер" наводит. Недалеко от отеля, кстати, есть развалины замка - там, говорят, в древние времена рыцарь победил дракона, омылся его кровью и стал бессмертным - еще одна аллюзия, если под драконом понимать нынешний разброд и шатание в международной политике.

"В Германии растет понимание, что Россию отталкивать нельзя, - считает немецкий политолог Александр Рар. - И хотя немецкая сторона, особенно представители гражданского общества, пытается разговаривать с Москвой с точки зрения либеральной повестки, немецкий бизнес недоволен санкциями и требует их отмены".

Почему ФРГ стремится восстановить связи с Москвой и только ли в бизнесе тут дело - вопрос открытый. По мнению Вольфганга Штрека, экономического социолога, почетного директора Института исследования обществ имени Макса Планка (Кёльн), главная задача Германии в том, чтобы ее считали "благожелательным гегемоном", центром либеральной империи. Об этом он пишет в статье на сайте Brexit blog Лондонской школы экономики и политики. Однако гегемон, даже самый доброжелательный, вынужден выстраивать отношения с соседями, чтобы упрочить свое влияние, и Берлину в этом смысле очень нужно иметь нормальные связи с Москвой.

Как рассказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с Маасом, "мы готовы к сотрудничеству настолько, насколько готова другая сторона". В частности, по словам главы российского внешнеполитического ведомства, Москва ценит поддержку германской стороны в обеспечении энергобезопасности Европы, в том числе - строительства газопровода "Северный поток-2". Также Лавров отметил, что Берлин заинтересован в развитии диалога по стратегической стабильности.

Фото: Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Эксперты оценили новые инициативы для обеспечения европейской безопасности

Хотя по некоторым проблемам у сторон разные подходы, в целом отношения развиваются на большинстве направлений. В частности, министр подчеркнул, что российская сторона готова обсуждать транзит газа через Украину, а также - необходимость продолжения переговоров в Минском формате по урегулированию ситуации на востоке Украины. "Мы - прагматики и хотим ориентироваться не на какие-то публичные заявления, а на практические дела. Несмотря на достаточно серьезные разногласия по целому ряду вопросов, есть понимание, что это не должно быть препятствием для развития нормального диалога в интересах наших стран и народов.. Мы постепенно возобновляем деятельность структур, которые существовали раньше. Я уже упоминал рабочую группу по вопросам безопасности, рабочую группу по стратегическим экономическим вопросам. Эффективно работает совместная комиссия по научно-техническому и инновационному сотрудничеству... И если наши немецкие коллеги задумаются о возобновлении межгосударственных консультаций, за нами дело не станет", - заключил Лавров.

Эксклюзив

Армин Лашет, премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия - для "РГ":

- Очень важно продолжать диалог, особенно в нынешние времена, когда столь явно проявляются различия во взглядах. На этот раз в форуме приняли участие министры иностранных дел двух стран, такое происходит впервые за несколько лет, и это хороший сигнал. Я встретился с Сергеем Лавровым, мы обсудили развитие отношений. Необходимо сделать следующий шаг, выйти на следующий уровень, добившись полной имплементации Минских соглашений. Мы находимся в земле Северный Рейн-Вестфалия, это 18-й по уровню развития экономический регион в мире, самый промышленно развитый регион Германии, сердце Европы. И 40 процентов потребляемых здесь газа и нефти мы получаем из России. Если мы собираемся отходить от использования угля, то нам надо больше газа. Сотрудничество с РФ необходимо и для разрешения мировых проблем, таких как конфликт в Сирии, борьба с изменениями климата в рамках Парижского соглашения.

В мире Европа Германия Правительство МИД
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил обеспечить жильем граждан с невысокими доходами
В Кремле обосновали решение о гражданстве РФ для жителей Украины
"Газпром" рассчитывает согласовать с Данией "Северный поток-2" осенью
Google оштрафовали в России на 700 тысяч рублей
Иран объявил о задержании танкера с контрабандой в Персидском заливе