В Бонне прошло заседание российско-германского форума общественности "Петербургский диалог", а также "на полях" состоялись переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с его немецким коллегой Хайко Маасом. Происходящее можно было бы назвать рутиной (и заседание форума уже восемнадцатое, и встреча министров четвертая за этот год), если бы не четко выраженное желание немецкой стороны развивать сотрудничество с Россией, которое в ходе мероприятий в Бонне подчеркивалось на всех уровнях.

Канцлер Германии Ангела Меркель поприветствовала участников форума, отметив, что нынешнее заседание "дает повод ожидать позитивных импульсов для германо-российских отношений". А глава МИД ФРГ накануне встречи с Лавровым заявил, что "без Москвы невозможно решить насущные вопросы мировой политики и обеспечить устойчивый мир в Европе". Наконец, премьер земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью призвал снять санкции с РФ, что, по его мнению, было бы логичным шагом после того, как российская делегация вернула право голоса в ПАСЕ. Кречмер подчеркнул, что экономика одной только Саксонии за пять лет потеряла более 70 процентов объема торговли с Россией.

Нельзя исключать, что организаторы с немецкой стороны специально подобрали для нынешнего форума достаточно символичное место - стоящий на горе над Рейном в местечке Петерсберг отель "Штайгенбергер", где в 1949 году канцлер Германии Конрад Аденауэр подписал с представителями Великобритании, США и Франции Петерсбергское соглашение, ставшее первым шагом к получению Западной Германией суверенитета после Второй мировой. Конечно, нынешние заявления еще не означают, что ФРГ полностью отправилась в самостоятельный путь на сближение с Россией, но на определенные мысли выбор отеля "Штайгенбергер" наводит. Недалеко от отеля, кстати, есть развалины замка - там, говорят, в древние времена рыцарь победил дракона, омылся его кровью и стал бессмертным - еще одна аллюзия, если под драконом понимать нынешний разброд и шатание в международной политике.

"В Германии растет понимание, что Россию отталкивать нельзя, - считает немецкий политолог Александр Рар. - И хотя немецкая сторона, особенно представители гражданского общества, пытается разговаривать с Москвой с точки зрения либеральной повестки, немецкий бизнес недоволен санкциями и требует их отмены".

Почему ФРГ стремится восстановить связи с Москвой и только ли в бизнесе тут дело - вопрос открытый. По мнению Вольфганга Штрека, экономического социолога, почетного директора Института исследования обществ имени Макса Планка (Кёльн), главная задача Германии в том, чтобы ее считали "благожелательным гегемоном", центром либеральной империи. Об этом он пишет в статье на сайте Brexit blog Лондонской школы экономики и политики. Однако гегемон, даже самый доброжелательный, вынужден выстраивать отношения с соседями, чтобы упрочить свое влияние, и Берлину в этом смысле очень нужно иметь нормальные связи с Москвой.

Как рассказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с Маасом, "мы готовы к сотрудничеству настолько, насколько готова другая сторона". В частности, по словам главы российского внешнеполитического ведомства, Москва ценит поддержку германской стороны в обеспечении энергобезопасности Европы, в том числе - строительства газопровода "Северный поток-2". Также Лавров отметил, что Берлин заинтересован в развитии диалога по стратегической стабильности.

Хотя по некоторым проблемам у сторон разные подходы, в целом отношения развиваются на большинстве направлений. В частности, министр подчеркнул, что российская сторона готова обсуждать транзит газа через Украину, а также - необходимость продолжения переговоров в Минском формате по урегулированию ситуации на востоке Украины. "Мы - прагматики и хотим ориентироваться не на какие-то публичные заявления, а на практические дела. Несмотря на достаточно серьезные разногласия по целому ряду вопросов, есть понимание, что это не должно быть препятствием для развития нормального диалога в интересах наших стран и народов.. Мы постепенно возобновляем деятельность структур, которые существовали раньше. Я уже упоминал рабочую группу по вопросам безопасности, рабочую группу по стратегическим экономическим вопросам. Эффективно работает совместная комиссия по научно-техническому и инновационному сотрудничеству... И если наши немецкие коллеги задумаются о возобновлении межгосударственных консультаций, за нами дело не станет", - заключил Лавров.

Эксклюзив

Армин Лашет, премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия - для "РГ":

- Очень важно продолжать диалог, особенно в нынешние времена, когда столь явно проявляются различия во взглядах. На этот раз в форуме приняли участие министры иностранных дел двух стран, такое происходит впервые за несколько лет, и это хороший сигнал. Я встретился с Сергеем Лавровым, мы обсудили развитие отношений. Необходимо сделать следующий шаг, выйти на следующий уровень, добившись полной имплементации Минских соглашений. Мы находимся в земле Северный Рейн-Вестфалия, это 18-й по уровню развития экономический регион в мире, самый промышленно развитый регион Германии, сердце Европы. И 40 процентов потребляемых здесь газа и нефти мы получаем из России. Если мы собираемся отходить от использования угля, то нам надо больше газа. Сотрудничество с РФ необходимо и для разрешения мировых проблем, таких как конфликт в Сирии, борьба с изменениями климата в рамках Парижского соглашения.