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Google добавила новые эмодзи в Android Q

18.07.2019,  
16:20
Текст:  Виктория Чернышева
Фото: google.com Фото: google.com
Фото: google.com

Вслед за Apple коллекцию эмодзи пополнил Google. Компания добавила 65 новых символов в Android Q.

Как уточняет портал Androidauthority, в числе новинок - разнообразные блюда и овощи: фалафель, вафли, чеснок; животные - ленивец, орангутанг, скунс, служебные собаки, фламинго.

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Также, как и Apple, Google добавил изображения людей с ограниченными возможностями, а также разнообразных пар влюбленных. Кроме этого, компания выступила против гендерных стереотипов.

"Смайлик "полицейский", например, обычно изображается в виде мужчины, а стригущийся человек обычно женщина. После обновления появятся эмодзи, которые по умолчанию не будут акцентированы на гендерной принадлежности. Но при желании пользователи смогут выбрать определенный пол", - уточнили в компании.

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