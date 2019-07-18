Художественный руководитель московского Театра на Юго-Западе награжден дипломом Постоянного Комитета Союзного государства

Олег Леушин: Что в ближайших планах? Выпускать премьеры и продолжать роман со "Славянским базаром". Фото: Роман Щербенков

Лауреатами Союзного государства в разные годы становились Генеральный директор ФГБУ "Редакция Российской газеты" Павел Негоица, популярный певец и композитор Леонид Агутин, актриса и режиссер Вера Глаголева, певица Варвара, дирижер Белорусско-российского молодежного симфонического оркестра Вячеслав Валеев, певица Алена Ланская, композитор Александр Морозов...

Олег Леушин родился в 1968 году в Свердловске. Там же окончил театральный институт. С 1992 года - актер Театра на Юго-Западе. С 2011 года - его художественный руководитель.

Олег Николаевич, ваше выступление во время вручения вам диплома было очень лаконичным...

Олег Леушин: Я сказал, что это не моя личная заслуга, а заслуга всего театра, созданного Валерием Беляковичем.

А вы помните, как вам предложили стать художественным руководителем Театра на Юго-Западе?

Олег Леушин: Я узнал о своем назначении постфактум и, конечно, пребывал в состоянии шока.

Вы половину жизни посвятили своему театру: с 1992 года работаете в труппе театра актером, теперь вот худрук. Почему Валерий Романович выбрал именно вас?

Олег Леушин: Видимо, углядел мою человеческую и актерскую натуру, динамику развития.

У Театра на Юго-Западе свой неповторимый стиль.

Олег Леушин: Да, это тот стиль, та манера и та школа, выстраданные Беляковичем.

Что дает вашему театру сотрудничество с Союзным государством?

Олег Леушин: Если коротко: атмосферу и гастроли.

Как долго вы сотрудничаете со "Славянским базаром в Витебске"?

Олег Леушин: Вы не поверите: одиннадцать лет подряд, с того самого момента, когда на фестивале появился театральный блок. Нам очень повезло: мы оказались среди тех, кто в него попал. Я сам как актер впервые приехал сюда в 2009 году. Мы не только приезжаем на "Славянский базар в Витебске", но и гастролируем по республике.

Как бы вы оценили фестиваль?

Олег Леушин: Он развивается, на нем потрясающая атмосфера. Прекрасная уличная среда и архитектура включены в действо.

Сколько спектаклей показали в этот раз?

Олег Леушин: Три. Один отыграли, и я уехал из Витебска по делам.

Не боитесь оставлять артистов одних?

Олег Леушин: Там остались опытные люди.

Как вас принимали?

Олег Леушин: Мы показали технически сложный спектакль "Кабала святош". Декорации в спектакле сделаны светом и это надо было сохранить при переносе на большую сцену. Это сложно. Зрители аплодировали стоя.

Что-то удалось посмотреть на фестивале?

Олег Леушин: Фишка в том, что мы приезжаем на свой блок.

Вопрос на засыпку: вы любите Витебск?

Олег Леушин: Обожаю.

Что в планах театра?

Олег Леушин: Выпускать премьеры, продолжить роман со "Славянским базаром". Во время этой поездки обговорили гастроли в Минске. Скорее всего, это будет весной.

После Витебска театр вернется в Москву?

Олег Леушин: Да, а артисты уйдут в отпуск до осени. Мы ведь играем по 380 спектаклей в год!