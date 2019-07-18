Инну Чурикову увезла со спектакля "скорая"

Народная артистка СССР Инна Михайловна Чурикова была госпитализирована в НИИ имени Склифосовского после того, как упала на сцене московского театра "Русская песня" во время спектакля "Старая дева".

Как передает канал 360, ссылаясь на очевидцев, 75-летняя актриса оступилась, "споткнулась и упала, но ничего не сломала".

Коллега Чуриковой отметил, что Инна Михайловна "упала со сцены, потому что было достаточно темно".

"Это случилось во время спектакля. Ее отвезли на скорой, чтобы сделать рентген", - рассказал источник.

Выражая надежду, что с любимой артисткой все будет хорошо. Так как "на первый взгляд нет никаких ни переломов, ни сотрясения мозга, может быть ушиб какой-нибудь".