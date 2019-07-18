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Instagram начал отключать лайки. Пользователи в ярости

18.07.2019,  
15:30
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Соцсеть Intsagram отключила счетчик лайков - теперь пользователи не смогут увидеть число отметок "нравится" под чужими записями. Нововведение коснулось сначала Максима Галкина, а затем - жителей Австралии, Бразилии, Ирландии, Италии, Канады, Новой Зеландии и Японии.

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"Лайки", по мнению разработчиков платформы, могут способствовать занижению самооценки у пользователей, особенно у молодых людей, которые озабочены своей популярностью в Сети.

Однако многие участники оказались недовольны нововведением и поспешили сообщить об этом. "

Это самая плохая идея".

"Если вы хотите, чтобы люди не думали о лайках, сделайте хронологическую ленту. Сначала вы сделали ленту, завязанную на лайках, а теперь забираете это".

"У вас было одно из лучших приложений, а вы все разрушаете. Верните лайки или сделайте хронологическим отображение постов в ленте".

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