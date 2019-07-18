Instagram начал отключать лайки. Пользователи в ярости

Соцсеть Intsagram отключила счетчик лайков - теперь пользователи не смогут увидеть число отметок "нравится" под чужими записями. Нововведение коснулось сначала Максима Галкина, а затем - жителей Австралии, Бразилии, Ирландии, Италии, Канады, Новой Зеландии и Японии.

"Лайки", по мнению разработчиков платформы, могут способствовать занижению самооценки у пользователей, особенно у молодых людей, которые озабочены своей популярностью в Сети.

Однако многие участники оказались недовольны нововведением и поспешили сообщить об этом. "

Это самая плохая идея".

I think Instagram removing likes is the worst idea ever💀 — CANCER SEASON♋️💖 (@AiryneeJ_) 18 июля 2019 г.

"Если вы хотите, чтобы люди не думали о лайках, сделайте хронологическую ленту. Сначала вы сделали ленту, завязанную на лайках, а теперь забираете это".

if you don't wanna people to care about likes, give us the chronology timeline, you made the timeline all about likes and now you're taking it from us, that's not the solution, i don't like it — lae (@aquamaned) 18 июля 2019 г.

"У вас было одно из лучших приложений, а вы все разрушаете. Верните лайки или сделайте хронологическим отображение постов в ленте".