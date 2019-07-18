Истребителям Су-57 поменяют двигатели

Российский истребитель пятого поколения Су-57 будет проходить государственные испытания с новыми силовыми установками.

- Сейчас двигатель второго этапа тестируется, затем его установят на самолет для проведения государственных испытаний, - рассказал "Интерфаксу" вице-премьер Юрий Борисов. Он добавил, что серийные Су-57 пойдут в войска со старыми моторами, которые после завершения испытаний заменят на новые. Поставки самолетов начнутся уже в 2019 году.

Борисов подтвердил, что тяжелый ударный беспилотник С-70 "Охотник", предназначенный для работы в паре с истребителем, поднимется в небо до конца года. Подробности вице-премьер раскрывать не стал: "Это чувствительная тема".

На опытных прототипах Су-57 установлены двигатели АЛ-41Ф1. Ими также штатно комплектуются истребители Су-35, готовится версия Су-30 с новыми моторами. Двигатель второго этапа до присвоения официального индекса известен под именем "изделие 30".

- Агрегат имеет прорывные характеристики. У него новая система управления, вентилятор и "горячая часть", полностью перепрофилированный компрессор. Многие новшества не имеют и близких аналогов в мире, - заявил представитель Объединенной двигателестроительной корпорации Антон Чечуков.