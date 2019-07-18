"Ювентус" объявил о переходе Маттейса де Лигта

Итальянский "Ювентус" усилился защитником "Аякса" Маттейсом де Лигтом. Контракт с 19-летним голландцем рассчитан до конца июня 2024 года.

Трансфер де Лигта обойдется "Старой синьоре", как еще называют "Ювентус", в 75 миллионов евро. Деньги будут выплачены в течение пяти лет. Еще 10,5 миллиона амстердамский клуб может получить в виде бонусов.

Отныне де Лигт - самый высокооплачиваемый защитник итальянского чемпионата. По информации зарубежных СМИ, его годовой доход составит 12 миллионов евро.

На Маттейса претендовало еще несколько грандов. Наибольший интерес проявляли "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Юнайтед". Сообщалось, что англичане отказались от покупки игрока из-за проблем с весом. А французский клуб просто не смог потянуть этот трансфер.