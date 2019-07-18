"Ювентус" объявил о трансфере Де Лигта

19-летний голландский защитник Маттейс де Лигт официально стал игроком туринского "Ювентуса". Контракт с футболистом подписан на пять лет.

На официальном сайте туринцев размещено сообщение, которое подтверждает, что голландский футболист стал новичком "Ювентуса". "Футбольный клуб "Ювентус" объявляет об окончательной договоренности с "Аяксом" о приобретении прав на игрока Маттейса Де Лигта за сумму 75 млн евро, подлежащих выплате в течение пяти лет. Дополнительные выплаты за игрока составят еще 10,5 млн", - говорится в сообщении.

Также "Ювентус" объявил о том, что контракт с футболистом подписан до 30 июня 2024 года.

Зарплата игрока составит 12 млн евро в год. Де Лигт стал самым высокооплачиваемым защитником Серии А.

Напомним, что в минувшем сезоне Де Лигт вместе с "Аяксом" дошел до полуфинала Лиги чемпионов. Сам футболист провел 55 матчей в сезоне, семь голов и четыре результативные передачи.