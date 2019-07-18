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18.07.2019 20:45
Рубрика: В мире

Без американских крыльев

К каким последствиям приведет исключение Турции из программы Пентагона по производству F-35
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 157(7915)
США в одностороннем порядке исключили Турцию из международной программы по созданию истребителя пятого поколения F-35, что вызвало бурное негодование Анкары. Таким образом Вашингтон отреагировал на приобретение турками российских зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф". Более того, западная пресса язвительно обсуждает благонадежность Турции в качестве члена НАТО.
США "отлучили" турецких партнеров от истребителей F-35 в ответ на военную сделку Анкары с Москвой. Фото: REUTERS США "отлучили" турецких партнеров от истребителей F-35 в ответ на военную сделку Анкары с Москвой. Фото: REUTERS
США "отлучили" турецких партнеров от истребителей F-35 в ответ на военную сделку Анкары с Москвой. Фото: REUTERS

Как сообщил пресс-секретарь Белого дома, Анкара не сможет получить самолет, который она до вчерашнего дня помогала создавать, включая четыре машины, уже оплаченные турецкой стороной. Кроме того, Пентагон прекратит обучение турецких военных пилотов и специалистов по программе F-35. Все они будут вынуждены покинуть США до 31 июля. По оценке Пентагона, Анкара недополучит 9 миллиардов долларов инвестиций после ее исключения из программы, поскольку на турецких предприятиях производилось около 900 компонентов для F-35. Теперь американцы заменят их деталями собственного производства.

Впрочем, и для самого Вашингтона это решение не было безболезненным. Даже президент Дональд Трамп подчеркнул, что исключение Турции из программы F-35 несправедливо по отношению к Анкаре. Кроме того, американская компания Lockheed Martin теперь недополучит миллиарды долларов, которые турецкие военные собирались потратить на американские самолеты. А это неизбежно негативно скажется на рабочих местах в США. По мнению Трампа, виновата во всем администрация его предшественника Барака Обамы, которая в свое время не переманила Анкару выгодной альтернативой. США тогда предлагали туркам свои ЗРК "Пэтриот", но переговоры сорвались после того, как американская сторона отказалась делиться технологиями.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Вслед за С-400 Россия может поставить Турции истребители Су-35

Несколькими днями ранее Турция получила первые компоненты С-400 по контракту на приобретение у России двух дивизионов, который был заключен в 2017 году на сумму 2,5 миллиарда долларов. США все это время шантажировали Анкару, требуя отказаться от российских ЗРК. Если верить утечкам в прессе, то президент Реджеп Тайип Эрдоган и его советники все же не ожидали, что Вашингтон предпримет столь недружественный шаг против Турции ввиду ее значимости как военного партнера. МИД Турции обратился к американцам с призывом отменить решение по F-35, которое может нанести союзничеству "непоправимый вред". В Анкаре указали, что никаких законных оснований у Вашингтона для исключения Турции из программы не существует. На брифинге для журналистов о мерах, предпринятых против Турции, представители Пентагона всячески делали вид, что это точечная военная проблема, а не масштабный кризис с союзником по НАТО. Но западный внешнеполитический истеблишмент этим словам не верит, полагая, что между Западом и Турцией углубляется пропасть. Редакционная статья Bloomberg на эту тему получила такой заголовок: "Турция бросила Запад. Скатертью дорожка". Ее авторы предлагают Западу задаться вопросом о том, является ли вообще Анкара союзником. В последние годы интересы Турции и стран Запада не всегда совпадали. Более того, американцы и европейцы охотно использовали Турцию там, где им было выгодно, но подчас отворачивались, когда Анкара начинала говорить о тревоживших ее проблемах. Так было с военной помощью, которую Вашингтон оказывал сирийским курдам вопреки негодованию турецких властей. А лично Эрдогана задела позиция западных лидеров в отношении неудавшейся попытки госпереворота в Турции в 2016 году, а также регулярные нравоучения о демократических ценностях, звучащие в его адрес. Тем не менее генсек альянса Йенс Столтенберг поспешил заверить журналистов, что пока никто из членов НАТО не поднимал вопрос об исключении Турции.

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