США в одностороннем порядке исключили Турцию из международной программы по созданию истребителя пятого поколения F-35, что вызвало бурное негодование Анкары. Таким образом Вашингтон отреагировал на приобретение турками российских зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф". Более того, западная пресса язвительно обсуждает благонадежность Турции в качестве члена НАТО.

Как сообщил пресс-секретарь Белого дома, Анкара не сможет получить самолет, который она до вчерашнего дня помогала создавать, включая четыре машины, уже оплаченные турецкой стороной. Кроме того, Пентагон прекратит обучение турецких военных пилотов и специалистов по программе F-35. Все они будут вынуждены покинуть США до 31 июля. По оценке Пентагона, Анкара недополучит 9 миллиардов долларов инвестиций после ее исключения из программы, поскольку на турецких предприятиях производилось около 900 компонентов для F-35. Теперь американцы заменят их деталями собственного производства.

Впрочем, и для самого Вашингтона это решение не было безболезненным. Даже президент Дональд Трамп подчеркнул, что исключение Турции из программы F-35 несправедливо по отношению к Анкаре. Кроме того, американская компания Lockheed Martin теперь недополучит миллиарды долларов, которые турецкие военные собирались потратить на американские самолеты. А это неизбежно негативно скажется на рабочих местах в США. По мнению Трампа, виновата во всем администрация его предшественника Барака Обамы, которая в свое время не переманила Анкару выгодной альтернативой. США тогда предлагали туркам свои ЗРК "Пэтриот", но переговоры сорвались после того, как американская сторона отказалась делиться технологиями.

Несколькими днями ранее Турция получила первые компоненты С-400 по контракту на приобретение у России двух дивизионов, который был заключен в 2017 году на сумму 2,5 миллиарда долларов. США все это время шантажировали Анкару, требуя отказаться от российских ЗРК. Если верить утечкам в прессе, то президент Реджеп Тайип Эрдоган и его советники все же не ожидали, что Вашингтон предпримет столь недружественный шаг против Турции ввиду ее значимости как военного партнера. МИД Турции обратился к американцам с призывом отменить решение по F-35, которое может нанести союзничеству "непоправимый вред". В Анкаре указали, что никаких законных оснований у Вашингтона для исключения Турции из программы не существует. На брифинге для журналистов о мерах, предпринятых против Турции, представители Пентагона всячески делали вид, что это точечная военная проблема, а не масштабный кризис с союзником по НАТО. Но западный внешнеполитический истеблишмент этим словам не верит, полагая, что между Западом и Турцией углубляется пропасть. Редакционная статья Bloomberg на эту тему получила такой заголовок: "Турция бросила Запад. Скатертью дорожка". Ее авторы предлагают Западу задаться вопросом о том, является ли вообще Анкара союзником. В последние годы интересы Турции и стран Запада не всегда совпадали. Более того, американцы и европейцы охотно использовали Турцию там, где им было выгодно, но подчас отворачивались, когда Анкара начинала говорить о тревоживших ее проблемах. Так было с военной помощью, которую Вашингтон оказывал сирийским курдам вопреки негодованию турецких властей. А лично Эрдогана задела позиция западных лидеров в отношении неудавшейся попытки госпереворота в Турции в 2016 году, а также регулярные нравоучения о демократических ценностях, звучащие в его адрес. Тем не менее генсек альянса Йенс Столтенберг поспешил заверить журналистов, что пока никто из членов НАТО не поднимал вопрос об исключении Турции.