Средства, полученные в бюджет после отмены льготного налогового режима для производителей пальмового масла, можно направить на поддержку российской молочной отрасли. Такое заявление 18 июля сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Пока что пальмовое масло облагается льготным налогом в объеме 10 процентов. "Это шкала, которая имеет отношение к детским товарам, к детскому питанию, молоку, хлебу, - пояснил ситуацию Вячеслав Володин. - Получается, что мы на один уровень с ними ставим импортное масло, создавая, с одной стороны, рабочие места за пределами нашей страны, финансируя их производителей. А с другой стороны, фактически снижаем качество пищевых продуктов у нас в России".

Эта тема накануне поднималась в ходе совещания спикера Госдумы и руководителей думских фракций с главой правительства. "Мы обсудили обращения граждан о недопустимости повсеместного использования в пищевых продуктах пальмового масла, - рассказал Володин. - По мнению людей, это снижает качество продуктов питания, а иногда и наносит вред здоровью". Парламентарий отметил, что пальмовое масло используется в производстве практически всех пищевых продуктов, и это снижает их качество, более того, вытесняет с рынка настоящие молочные продукты, молоко, сыры.

Все участники совещания, по его словам, были едины во мнении, что необходимо отменять льготы на пальмовое масло, которые действовали на протяжении 15 лет. В связи с этим, рассказал глава нижней палаты, принято решение о снятии с данного продукта льготного режима 10% НДС и о возврате в обычный режим - 20%. Поправка об отмене льготы по пальмовому маслу будет внесена к другому законопроекту - о введении налоговой льготы на отечественную плодово-ягодную продукцию. Вчера он прошел первое чтение, и, как ожидается, будет рассмотрен во втором и третьем чтении на следующей неделе. "Учитывая поддержку со стороны всех фракций, надеемся, что это решение будет принято", - сказал спикер Госдумы, добавив, что время позволяет народным избранникам успеть одобрить законопроект в окончательном чтении до конца сессии, то есть до 25 июля.

"По нашему мнению, средства, которые в результате этого мы сможем получить дополнительно в бюджет, можно было бы направить на поддержку производства молока и молочной продукции", - добавил Вячеслав Володин. Таким образом, депутаты рассчитывают повлиять на "ценовую характеристику" этой продукции, чтобы "качественное, натуральное молоко" было доступнее для россиян, пояснил глава нижней палаты.

Спикер Госдумы обратил внимание, что наличие пальмового масла отмечается на упаковке мелкими буквами. "А так как еще и стоимость невысокая, люди зачастую приобретают эту продукцию, а потом разбираются, что в составе пальмовое масло, и высказывают претензии, причем обоснованные", - добавил он. В результате принятия закона импорт пальмового масла в Россию, по оценке парламентария, потеряет прежние темпы роста. "Если в прошлом году его рост был более 20%, то после введения этой нормы он будет замедляться, потому что все страны борются с засильем пальмового масла", - добавил Володин.

Председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров уточнил, что отмена льготы по НДС для указанного продукта даст в бюджет около 5 млрд рублей. Впрочем, "здесь главное - не финансовая сторона, а здоровье населения", добавил он. Депутаты также продумают, как предотвратить рост цен на ту продукцию, где все же используется пальмовое масло. Как заявил глава думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, с этой целью Госдума рассмотрит возможность пересмотра НДС на ряд продуктов, где оно содержится. На какие категории продуктов следует установить льготу, будет обсуждаться.

Дискуссия

Россияне станут больше покупать продуктов без заменителей молочного жира.

Впрочем, эксперты, опрошенные "РГ", неоднозначно отнеслись к повышению налога на добавленную стоимость (НДС) в два раза - до 20 процентов на пальмовое масло.

С одной стороны, могут возникнуть проблемы. Рост НДС приведет к повышению цен на конечную продукцию, рассказал в беседе с "РГ" исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Прежде всего, говорит он, это затронет кондитерскую промышленность. Заменить пальмовое масло другими жирами растительного происхождения здесь и в детском питании нельзя, поясняет эксперт, так как оно обладает особыми техническими характеристиками. Например, добавляют его в детское питание как заместитель грудного молока, так как в пальмовом масле содержится пальмитиновая кислота, поясняет Мальцев. Но на стоимость детского питания повышение НДС мало отразится, так как доля пальмового масла в этом товаре невелика.

С другой стороны, повышение НДС на "пальму" еще больше настроит людей переходить на продукты без заменителей молочного жира. "Рост НДС увеличит себестоимость производства продуктов с заменителями молочных жиров, например, сырных продуктов, спредов. Кстати, их уже сейчас начали производить и потреблять меньше", - отметил генеральный директор Союзмолоко Артем Белов. Отмена льготного НДС будет способствовать сохранению такой тенденции, добавляет он. И это хорошо.

Включился в разговор о "пальме" и диетолог минздрава, отметив, что пальмовое масло безопасно, как и другие растительные масла. Ранее эксперты говорили, что оно хорошо подходит для профилактики развития атеросклероза, нарушений липидного обмена. Главное, чтобы в пищу употреблялся очищенный продукт, а не технический.

Этот контроль ведет Роспотребнадзор. В остальном сами потребители имеют возможность выбирать, какой продукт купить - с содержанием пальмового масла или без него. Поскольку по закону производители обязаны теперь на всех упаковках указывать, что в продукте содержится пальмовое масло.

Подготовил Евгений Гайва

А как у них

За последние годы в Италии сформировалось отчетливо выраженное негативное отношение к пальмовому маслу, от использования которого решительно отказались многие производители. Исключение тропического жира из итальянской кухни началось в 2014 году, когда Great Italian Food Trade (портал высококачественных итальянских продуктов питания) запустил петицию, авторы которой требовали внести изменения в рецепты продуктов, производимых на Апеннинах. Под влиянием этого документа и доклада Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов в 2016 году южная область Кампания стала первым регионом Италии, сделавшим решительный шаг навстречу здоровью жителей. Согласно директиве, принятой областным советом Кампании, был введен запрет на использование пальмового масла в местных школьных столовых и больницах. Более того, даже автоматы по продаже снеков, установленные в госучреждениях, также перестали предлагать продукты, содержащие масло, вредное для здоровья, особенно детского. На этой волне сразу две крупных сети супермаркетов Coop и Esselunga полностью вывели пальмовое масло из состава своей марочной продукции и внедрили на рынок новый бренд "Сделано в Италии без пальмового масла". Они не побоялись вступить в схватку с компанией Ferrerо. Супермаркеты отказались продавать один из ее продуктов, обвинив производителя в намеренном применении пальмового масла, которое значительно дешевле менее вредных аналогов. Не переубедила их в обратном рекламная кампания, запущенная Ferrero для защиты своей репутации. Coop и Esselunga не прогнулись под натиском "шоколадного королевства". Напротив, потратив на ребрендинг более 10 миллионов евро каждый, они сумели стать законодателями нового тренда, которому теперь следуют многие операторы на итальянском рынке.

Подготовила Нива Миракян, Рим