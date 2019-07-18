Каким будет курс рубля к августу

В нынешних реалиях основными факторами курсообразования рубля являются цены на нефть, покупки валюты Минфином, а также спекулятивные движения средств в российских активах со стороны нерезидентов на рынке российского госдолга.

Все три основных фактора в последний месяц были в пользу российской национальной валюты, говорит начальник управления анализа рынков "Открытие Брокер" Константин Бушуев.

По его мнению, в ближайшие недели вполне вероятно, что поддержка рублю со стороны нефтяных цен будет ослабляться. Ее стоимость в последний месяц увеличивалась на активном снижении запасов в США, но в целом ситуация со спросом и предложением в нефти оставляет желать лучшего, говорит Бушуев.

Также во второй половине июля можно будет ждать активной репатриации дивидендов российских компаний в пользу нерезидентов - это может заметно давить на рубль, отмечает аналитик. Но с 5 июля Минфин уже заметно снизил покупки валюты с 16,3 до 10 миллиардов рублей в день. Тем самым ведомство Антона Силуанова, вероятно, решило действовать на опережение для снижения волатильности курса рубля, не исключает Бушуев.

Слушания с участием спецпрокурора Роберта Мюллера в Конгрессе США были перенесены на 24 июля, что снимает геополитические риски для рубля с повестки этой недели, добавляют аналитики Нордеа-банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов. Ключевым фактором поддержки для российской валюты, как и для прочих рисковых активов, на данный момент выступают сигналы от ФРС США о готовности снизить ставку на июльском заседании.

На этом фоне актуальным для рубля пока остается диапазон 62,5-63,5 в паре с долларом, считают в Нордеа-банке. Однако Бушуев допускает, что к началу августа курс российской валюты скорректируется в коридор 64,5-65,5 рубля за доллар.