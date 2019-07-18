Внеочередные парламентские выборы на Украине, которые состоятся в это воскресенье, примечательны видимым отсутствием интереса к ним со стороны обобщенного международного сообщества - послы G7, главы государств и солидных международных институций больше не призывают украинских политиков к чистоте помыслов и действий, как это происходило перед выборами президентскими. Хотя именно эти выборы могут стать поистине революционными, если их победитель Владимир Зеленский действительно захочет использовать свалившуюся на него власть к пользе обычных украинцев для установления гражданского мира и примирения с Россией.

В местных экспертных кругах уже сложилось мнение, что нынешнее голосование - лишь третий тур президентских выборов, в ходе которого Зеленский получит не только бутафорскую булаву, но и реальный контроль над Верховной радой. Причем это произойдет с высокой вероятностью: несмотря на идущую "войну социологов" - когда в опросах, ежедневно публикуемых ангажированными соцслужбами, показатели одной и той же партии отличаются на 3-7 процентов, победа политической силы "Слуга народа" (СН) представляется несомненной. Досужих наблюдателей интересует только, ближе к 40 или к 50 процентам окажется итоговый результат голосования. От этой дельты зависит, будет в Раде однопартийное большинство или все же понадобится коалиция.

Но главное, что сегодня нужно понимать о партии Зеленского, - это то, что она такая же безыдейная, внезапная и противоречивая, как и ее почетный предводитель. Разница лишь в том, что Зеленский продолжает ежедневно раскрываться с новых, не показанных в сериале "Слуга народа" сторон. Тогда как созданная по мотивам социальной сатиры партия и выглядит, и является "сущностью" искусственной и нежизнеспособной.

Прежде всего, ее отличает отсутствие идеологии. Вернее, формально она у однопартийцев Зеленского есть и звучит следующим образом: "либерализм либертарианского направления с применением идей прогрессивного капитализма, который сейчас возрождается на Западе". Эту заученную формулу не без запинок воспроизводят сегодня партийные технологи. Но, как показал опрос кандидатов от СН по мажоритарным округам, проведенный изданием "Страна", не все народные слуги понимают смысл этой формулы. "Зайдите на сайт и посмотрите. Там все есть", - так в общих чертах ответили журналистам будущие народные избранники. На сайте же программа партии описана набором неоригинальных и максимально общих лозунгов "за все хорошее", плюс "евроатлантическая интеграция". Открытие рынка сельскохозяйственной земли, продажа ГТС, долговая кабала МВФ и другие тезисы, предельно конкретные, но чреватые новым "майданом", на сайте СН не артикулируются. А вот все, что касается языковой проблемы и взаимоотношений с Донбассом и Россией, позаимствовано у Порошенко. Впрочем, это общая идеология для подавляющего большинства украинских партий. К слову, Украина - мировой рекордсмен по числу зарегистрированных политобразований - 352 штуки, из которых 65 участвуют в выборах.

Созданная по мотивам социальной сатиры партия "Слуга народа" и выглядит, и является "сущностью" искусственной и нежизнеспособной

Партия "Слуга народа" - партия-конструктор, состоящая из людей, упустивших в 2014 году шанс стать политиками и теперь его наверстывающих. Друзья детства и коллеги главы государства по КВН; чиновники и бизнесмены из числа общих знакомых; называющие себя "волонтерами", разочарованные в Порошенко "ветераны АТО"; руководители фондов и общественных организаций с иностранным финансированием; десятки блогеров и экспертов, а также родные и близкие всех выше перечисленных - примерно таков, за редкими исключениями, партийный список партии Зеленского, сформированный в ходе широко анонсированной кампании по поиску и привлечению новых, честных и умных лиц.

Отсутствие идеологии, вероятно, продиктовано личностными особенностями среднестатистического и, скорее всего, сиюминутного поклонника Зеленского. Эти чистые душой и не критично настроенные к действительности люди по-прежнему верят в украинского мессию и спасительные "новые лица", которые придут и избавят Украину от пришедших в негодность старых "новых лиц". Другое дело, что временной отрезок от любви до ненависти на каждом следующем витке украинской истории все короче.

Полной идейной и стилистической противоположностью партии Зеленского выступает сегодня "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОП-ЗЖ). Согласно соцопросам она гарантированно занимает второе место. Бизнесмены и управленцы старой школы, сторонники мира с Россией, противники церковного раскола, милитаризма и националистической государственной доктрины - они сегодня собраны Виктором Медведчуком в максимально единое целое, рассчитывающее на голоса прагматиков, уставших от безумия романтического большинства. Интерес наблюдателей к результату ОП-ЗЖ примерно тот же, что и в случае с партией "Слуга народа": многое зависит, будет ли итоговая цифра ближе к 10, или все-таки к 20 процентам, что станет показателем психического здоровья и адекватности населения Украины.

Идейным антиподом партии Зеленского выступает сегодня "Оппозиционная платформа - За жизнь". Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Между проходным барьером и 10 процентами балансируют накануне голосования партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, "Европейская солидарность" (ЕС) Петра Порошенко и "Голос" Святослава Вакарчука. Сложно сообщить что-либо новое о "женщине с косой", кроме того, что она явно выбрала до дна весь свой электоральный ресурс в виде пожилого населения сел и малых городов центральной Украины - рейтинг Тимошенко практически недвижим. Но иррациональная любовь земляков-ровесников и благотворное неучастие в большой украинской политике последних лет позволят ей создать в новой Раде небольшую, но сплоченную фракцию.

Все участники нынешних украинских выборов подвержены взаимному олигархическому опылению

Взяв для своего очередного политического проекта аббревиатуру "ЕС", Петр Порошенко причинил неудобство в первую очередь воспеваемой им Европе. Вряд ли в Брюсселе понимают, что теперь эти буквы на Украине ассоциируются с национализмом, милитаризмом, воровством, человеческой подлостью и глупостью, а никак не с европейскими ценностями, Венской оперой, Лувром и чистыми газонами. В украинских реалиях партия ЕС стала бункером для авторов организаторов государственного переворота и разжигателей гражданской войны, патриотов-клептократов, и прочих, слипшихся крысиными хвостами воров и кровопийц. Но есть характерная особенность: почти весь электорат ЕС и прочих националистов локализован в трех западных областях - к востоку от Збруча их гонят под страхом телесных подтверждений. И это снова свидетельствует о неизлечимом расколе Украины, и в который раз подтверждает его границы.

Еще одна особенность любых украинских выборов: все их участники подвержены взаимному олигархическому опылению, и это явление следует разъяснить. Например, ставленников олигарха Коломойского в проходной части списка "Слуги народа" гораздо меньше, чем можно было ожидать. Самопровозглашенный покровитель "команды Зе", не рассчитывающий уже на полное подчинение со стороны Зеленского, привычно разложил свои политические активы по разным корзинам, а главную ставку сделал на мажоритарные округа. В этой связи украинские эксперты говорят о временном олигархическом консенсусе, к которому пришли заклятые партнеры Коломойский, Ахметов и Пинчук.

В этой неопределенности Владимир Зеленский получит шанс стать полноценным политическим субъектом, человеком не связанным постыдными обязательствами из прошлого. Проблема только в выборе партнера по коалиции: сегодня буквально все - и окружение, и иностранные доброжелатели - подталкивают его к союзу с Вакарчуком - видимо, по принципу их общего происхождения из шоу-бизнеса, или с Юлией Тимошенко, рассчитывающей в третий раз стать премьером и активно строящей Владимиру Александровичу глазки. Но сама логика международной политики, декларируемое желание достигнуть национального примирения, и общий, преимущественно русскоязычный избиратель, диктуют Зеленскому единственно жизнеспособный союз: "Слуга народа" плюс "Оппозиционная платформа - За жизнь". Но не ясно, хватит ли у президента смелости на такую коалицию.

Во всех иных вариантах россияне смогут наблюдать продолжение украинской политической саги, с антироссийскими демаршами, депутатскими драками и прочими проявлениями деградации государства, которые многими в Киеве почитаются как вершины украинского духа. Отличия от предыдущих сезонов будут исключительно косметические: например, отсутствие Олега Ляшко и многих других скандальных персонажей. Другое дело, что новые, если внимательно присмотреться к "команде Зе", будут им под стать.