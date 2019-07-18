Карпин: Никогда не стал бы тренировать ЦСКА

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о периодически возникающем желании уйти на пенсию, на приглашение какого клуба ответит отказом и о своем отношении к возможному увеличению числа участников Российской премьер-лиги (РПЛ).

"В конце сезона у меня появлялись мысли уйти на пенсию. Честно. Уйти - так, чтобы никого не видеть, никого не слышать, чтобы были жена, дети и родители, а больше никого и близко не было. Подзадолбали. Отдохнул пару недель и вроде как с новыми силами. Но и сейчас такая мысль все равно посещает", - сказал Карпин в видеоинтервью, опубликованном на YouTube-канале Commandos.

Карпин признался, что его не звали обратно в московский "Спартак", который он возглавлял в 2009-2012 и 2012-2014 годах, а также заверил, что никогда бы не пошел работать в стан главных соперников "красно-белых" - ЦСКА. "Есть такой клуб, который бы я не пошел тренировать. Это ЦСКА. "Зенит"? А почему нет?" - заявил 50-летний специалист.

Тренер поведал, что не поддерживает идею увеличения числа участников премьер-лиги. По его словам, календарь сильно загружен, и дополнительные матчи играть просто некогда.