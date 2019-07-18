Китай и Россия дали старт строительству канатной дороги через Амур

Это первая в мире трансграничная канатная дорога. Ее протяженность составит 972 метра. Согласно проекту, она будет состоять из четырех линий и работать по маятниковому принципу, как фуникулер. По канатам над Амуром будут ходить гондолы вместимостью 60 человек. Пропускная способность дороги - до 7 тысяч человек в день. Интервал между рейсами не превысит 12-15 минут. Скорость движения вагонов по ней будет достигать 7 метров в секунду. Общие инвестиции в проект составляют около 570 миллионов юаней (до 83 миллионов долларов).

Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что повышение инфраструктурной взаимосвязанности между пограничными регионами России и Китая "превращают их естественные преимущества в преимущества конкурентные". "Как говорят в Китае, если хочешь разбогатеть, построй дорогу. И мы строим дороги, точнее - мосты", - отметил чиновник, сообщив, что стороны ведут переговоры о строительстве еще одного моста через Амур.