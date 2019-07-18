Китай и Россия дали старт строительству канатной дороги через Амур

Новости

Найденные под Пензой кости оказались останками современника Гомера 16:22
"Мисс Москва" отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии 16:22
В Башне Согласия в Магасе сыграют Эрнесто Инаркиев и Сергей Карякин 16:21
В Вене беспилотный автобус сбил пешехода 16:17
В псковском пивном баре торговали спиртосодержащим лосьоном 16:10
Расставшиеся Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились об опеке над дочерью 16:08
Lexus представил супервнедорожник на базе GX 16:05
В Москве отмечены новые случаи отравления едой из автоматов 16:04
В Пскове разоблачили картель, подмявший под себя школы 16:04
Зеленский обвинил спикера Рады в растрате средств налогоплательщиков 15:51
На Кубани задержали участника банды, которая напала на пост ДПС 15:49
В Петербурге представят проекты реконструкции Конюшенного ведомства 15:45
Ульяновские полицейские задержали 13 торговцев наркотиками 15:45
Москва заняла третье место в мире по числу миллиардеров 15:40
Матвиенко: Скоростная магистраль сделает Россию и Беларусь еще ближе 15:37
В Екатеринбурге выросло число пострадавших в ДТП с автобусом 15:36
Путин осмотрит районы подтопления в Иркутской области 15:34
В венгерской пещере найдены доисторические сокровища 15:30
Производителям фруктов и ягод снизят НДС 15:22
В Сочи застройщика осудили за обман дольщиков на 130 млн рублей 15:15
Россияне превратили Instagram Леди Гаги в форум с рецептами оладий 15:07
Беларусь предложила усилить поддержку молодежи Союзного государства 15:05
Volkswagen прекратит выпускать универсалы в угоду кроссоверам 15:05
Под Костромой поймали силовика-рабовладельца 15:03
На Крымском мосту завершили укладку рельсов 14:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему в России дешевеет сахар
Почему в России дешевеет сахар
Реконструкция показала: до полного крушения Нотр-Дама оставались минуты
Реконструкция показала: до полного крушения Нотр-Дама оставались минуты
Климатолог назвал сроки наступления в России аномальной жары
Климатолог назвал сроки наступления в России аномальной жары
18.07.2019 15:06
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай и Россия дали старт строительству канатной дороги через Амур

18 июля на китайско-российской границе официально запущен проект по строительству канатной дороги через Амур. Она свяжет китайский город Хэйхэ и российский Благовещенск, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Канатную дорогу через Амур начнут строить с обеих сторон. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Канатную дорогу через Амур начнут строить с обеих сторон. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Канатную дорогу через Амур начнут строить с обеих сторон. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Это первая в мире трансграничная канатная дорога. Ее протяженность составит 972 метра. Согласно проекту, она будет состоять из четырех линий и работать по маятниковому принципу, как фуникулер. По канатам над Амуром будут ходить гондолы вместимостью 60 человек. Пропускная способность дороги - до 7 тысяч человек в день. Интервал между рейсами не превысит 12-15 минут. Скорость движения вагонов по ней будет достигать 7 метров в секунду. Общие инвестиции в проект составляют около 570 миллионов юаней (до 83 миллионов долларов).

Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что повышение инфраструктурной взаимосвязанности между пограничными регионами России и Китая "превращают их естественные преимущества в преимущества конкурентные". "Как говорят в Китае, если хочешь разбогатеть, построй дорогу. И мы строим дороги, точнее - мосты", - отметил чиновник, сообщив, что стороны ведут переговоры о строительстве еще одного моста через Амур.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле обосновали решение о гражданстве РФ для жителей Украины
Кабмин выделит средства на строительство жилья в Иркутской области
Сенатор США назвал "угрозой нацбезопасности" мобильное приложение FaceApp
МИД РФ увидел позитивные подвижки по Донбассу
Иран объявил о задержании танкера с контрабандой в Персидском заливе