Китай упростит оформление видов на жительство иностранным специалистам

Об этом 17 июля сообщили на пресс-конференции министерства общественной безопасности. По информации ведомства, с 1 августа по всей стране будут распространены 12 льготных мер, относящихся к иностранцам. Они направлены на улучшение работы по таким направлениям, как расширение списка получателей вида на постоянное жительство, выдача долгосрочных виз и разрешений на жительство большему количеству иностранцев, привлечение большего числа иностранных специалистов и повышение уровня визового обслуживания.

Замдиректора департамента по иностранным гражданам Государственного управления миграционного контроля КНР Цзя Тунбинь заявил, что акцент будет сделаны на том, чтобы помочь регионам и предприятиям привлечь больше иностранных специалистов. Для них надо создать удобные условия при въезде и выезде, повысить комфортность проживания в Китае, обеспечить успешную реализацию новых приоритетных проектов в сфере развития регионов, научно-технического строительства и инноваций.