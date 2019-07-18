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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай упростит оформление видов на жительство иностранным специалистам

Как сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное", Китай упростит процедуру оформления видов на постоянное жительство для высококвалифицированных иностранных специалистов. Эти льготы коснутся профессионалов с ученой степенью доктора наук или с богатым опытом работы в ключевых сферах государственной экономической деятельности, а также иностранцев, которые долгие годы работали на территории Китая и заплатили достаточные суммы налогов.
Так выглядит карточка разрешения на постоянное жительство иностранца в КНР. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Так выглядит карточка разрешения на постоянное жительство иностранца в КНР. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Так выглядит карточка разрешения на постоянное жительство иностранца в КНР. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Об этом 17 июля сообщили на пресс-конференции министерства общественной безопасности. По информации ведомства, с 1 августа по всей стране будут распространены 12 льготных мер, относящихся к иностранцам. Они направлены на улучшение работы по таким направлениям, как расширение списка получателей вида на постоянное жительство, выдача долгосрочных виз и разрешений на жительство большему количеству иностранцев, привлечение большего числа иностранных специалистов и повышение уровня визового обслуживания.

Замдиректора департамента по иностранным гражданам Государственного управления миграционного контроля КНР Цзя Тунбинь заявил, что акцент будет сделаны на том, чтобы помочь регионам и предприятиям привлечь больше иностранных специалистов. Для них надо создать удобные условия при въезде и выезде, повысить комфортность проживания в Китае, обеспечить успешную реализацию новых приоритетных проектов в сфере развития регионов, научно-технического строительства и инноваций.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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