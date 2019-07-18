Компания Doogee представила суперзащищенный смартфон

Устройство получило защиту IP69K - такая степень защиты позволяет смартфону работать даже в условиях высоких температур и высокого давления. Кроме того, уровень надежности Doogee S90 Pro соответствует военному стандарту США MIL-STD-810G.

Doogee S90 Pro. Фото: Doogee

По заверению производителя, смартфон способен выжить даже после погружения в воду почти на две недели. Корпус из сочетания металла и поликарбоната способен выдержать падение с высокой высоты.

S90 Pro построен на платформе MediaTek Helio P70 с 6 Гб оперативки. Для хранения данных предусмотрен накопитель 128 Гб. У смартфона большой экран 6,18 дюйма и двойная основная камера 16 Мп + 8 Мп. Фронтальная камера - 8 Мп.

Кроме того, аппарат получил аккумулятор большой емкости - 5050 мАч. При этом он поддерживает быструю зарядку от 24-ваттного адаптера и беспроводную зарядку на 10 Вт. Устройство оснащено модулем NFC.

Работает Doogee S90 Pro на Android 9 Pie. Стоимость смартфона составляет 299 долларов (около 18 тысяч рублей).