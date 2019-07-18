У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Компания Doogee представила суперзащищенный смартфон

18.07.2019,  
14:11
Текст:  Владимир Болотин
Китайский бренд Doogee представил "неубиваемый смартфон" S90 Pro.
Фото: Doogee Фото: Doogee
Фото: Doogee

Устройство получило защиту IP69K - такая степень защиты позволяет смартфону работать даже в условиях высоких температур и высокого давления. Кроме того, уровень надежности Doogee S90 Pro соответствует военному стандарту США MIL-STD-810G.

Doogee S90 Pro. Фото: Doogee

По заверению производителя, смартфон способен выжить даже после погружения в воду почти на две недели. Корпус из сочетания металла и поликарбоната способен выдержать падение с высокой высоты.

S90 Pro построен на платформе MediaTek Helio P70 с 6 Гб оперативки. Для хранения данных предусмотрен накопитель 128 Гб. У смартфона большой экран 6,18 дюйма и двойная основная камера 16 Мп + 8 Мп. Фронтальная камера - 8 Мп.

Смартфон на мощнейшем в мире процессоре будет стоить 40 тысяч рублей

Кроме того, аппарат получил аккумулятор большой емкости - 5050 мАч. При этом он поддерживает быструю зарядку от 24-ваттного адаптера и беспроводную зарядку на 10 Вт. Устройство оснащено модулем NFC.

Работает Doogee S90 Pro на Android 9 Pie. Стоимость смартфона составляет 299 долларов (около 18 тысяч рублей).

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
гаджеты
Фото: YouTube
Илон Маск презентовал чипы для чтения мыслей 17.07.2019
В России начинаются продажи наушников Huawei FreeLace 12.07.2019
Xiaomi раскрыла главный секрет Mi A3 - смартфона на чистом Android 12.07.2019
смартфоны
Apple показала новые эмодзи из iOS 13 17.07.2019
Обмен файлами в WhatsApp назвали опасным 16.07.2019
Google, подвинься. Huawei улучшила Android на своих смартфонах 12.07.2019
Android
Фото: ru.wikipedia.org
Apple может сменить логотип 17.07.2019
25 млн смартфонов заразились вирусом "Агент Смит" 12.07.2019
Переписка в WhatsApp оказалась опасной из-за вируса 11.07.2019