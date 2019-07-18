Конгрессмены США проверят Пентагон на использование клещей

Палата представителей США призвала к расследованию того, подвергает ли Пентагон американцев заболеванию болезнью Лайма. В Соединенных Штатах эта болезнь, происходящая из-за зараженных клещей, распространялась десятилетиями, и в настоящее время она поражает более 300 тысяч американцев каждый год. Однако до сих пор, теории, обвиняющие правительство в распространении болезни Лайма с помощью экспериментов с биологическим оружием, считались конспирологическими.

Болезнь Лайма передается человеку через укус клеща, зараженного бактерией Borrelia burgdorferi. Это может привести к серьезным инфекциям и целой серии расстройств: лихорадке, боли в суставах, хронической усталости и даже к потере памяти, напоминает LCI.

Конгрессмены одобрили поправку республиканца Криса Смита, в которой содержится обращение к генеральному инспектору министерства обороны США с просьбой определить, проводили ли власти Соединенных Штатов эксперименты по использованию клещей и других насекомых в качестве биологического оружия между 1950 и 1975 годами.

Расследование, если оно в конечном итоге будет проведено, также должно определить, было ли это "целенаправленной частью опытов или трагической ошибкой".

Крис Смит в свою очередь объясняет, что его запрос на расследование мотивирован тем фактом, что "в нескольких книгах и статьях утверждается, что такие исследования проводились в правительственных центрах США, таких как Форт Детрик, Мэриленд или Центр болезней животных на Острове Плам". Там, по его словам, якобы ставились эксперименты с тем, чтобы "превратить клещей и других насекомых в биологическое оружие".

Одна из таких сенсационных книг была опубликована в мае ученым Крисом Ньюби. В своей книге "Укушенный: тайная история болезни Лайма и биологического оружия" он утверждает, что получил некие признания от швейцарского ученого Вилли Бургдорфера, который открыл болезнь Лайма в 1981 году, утверждая, что ее распространение является следствием "ошибочного военного опыта". Бургдорфер, который на самом деле работал в области создания биологического оружия для Соединенных Штатов, умер в 2014 году, отмечает The Guardian.

В 2004 году в другой спорной книге утверждалось, что некий нацистский ученый, вывезенный Соединенными Штатами, работал над биологическим оружием. В книге "Лаборатория 257: сбивающая с толку история о секретной правительственной лаборатории на острове Плам" говорится о том, что он якобы трудился в городе Лайм, штат Коннектикут, в нескольких километрах от острова Пла, где был обнаружен первый очаг заболевания. Но сам автор, Майкл Кэрролл, позже признал, что у него нет доказательств на сей счет, сообщает France 24.