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Рубрика: Власть

По своему выбору

КС РФ запретил судам навязывать адвоката в уголовных процессах
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 157(7915)
Конституционный суд запретил судам навязывать обвиняемым бесплатного адвоката. Участники процесса должны иметь возможность заявить "об отказе от защитника по назначению при участии в уголовном деле защитника по соглашению", сказано в постановлении КС.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С просьбой о проверке положений статей 50 и 52 УПК РФ в высшую юридическую инстанцию страны обратился Юрий Кавалеров, который проходил обвиняемым сразу по нескольким уголовным делам, в том числу делу о мошенничестве и даче взятки. В соответствии с действующим законодательством ему был назначен сначала один, а потом второй государственный бесплатный защитник. Родственники тем временем наняли Кавалерову приглашенного адвоката, но суд отказ от "навязанной" защиты не принял. Как следует из материалов дела, "со ссылкой на то, что отказ от защитника не является обязательным для суда, а обстоятельства, исключающие участие в деле защитников по назначению, отсутствуют".

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По мнению заявителя, такой подход нарушает сразу несколько статьей Конституции РФ, в том числе право на квалифицированную судебную защиту, поскольку "позволяет суду вопреки воле подсудимого допускать к одновременному участию в уголовном деле защитников как по соглашению, так и по назначению, не ограничивая при этом количество защитников".

Изучив обстоятельства дела, судьи КС вынесли решение без проведения публичных слушаний, обосновав его ранее обнародованными правовыми позициями. Прежде всего КС напомнил, что статья 48 Конституции РФ гарантирует право гражданина "пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения". Право на самостоятельный выбор защитника не предполагает участия в уголовном процессе любого лица в качестве защитника, однако УПК "прямо закрепил право подозреваемого, обвиняемого отказаться от помощи защитника в любой момент производства по уголовному делу, пригласить другого защитника или несколько защитников". На это КС неоднократно указывал в своих определениях.

На этом основании КС постановил "признать статьи 50 и 52 УПК РФ не противоречащими Конституции в той мере, в какой по своему конституционно-правовому смыслу они не предполагают, что дознаватель, следователь или суд может оставить без удовлетворения заявление лица, если отсутствует злоупотребление правом на защиту со стороны этого лица, а также приглашенного защитника". Дело Юрия Кавалерова подлежит пересмотру.

Власть Право Уголовное право Судебная власть Конституционный суд
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