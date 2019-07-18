Лавров: НАТО необходимо пересмотреть свой подход к России

"Важно понимать, что работа Совета Россия-НАТО на высшем и высоком уровне прекратилась не по нашей вине и не по нашей инициативе. Именно альянс принял решение о полном сворачивании практического сотрудничества и переходе к военно-политическому сдерживанию России. Напомню, что это произошло в 2014 году, когда Запад недальновидно поддержал антиконституционный государственный переворот на Украине, а потом фактически закрыл глаза на развязанную Киевом военную кампанию против Донбасса", - сказал Сергей Лавров.

Глава российской дипломатии напомнил, что нынешнее охлаждение отношений далеко не первое: "заморозка" началась еще в 1999 году, после агрессии стран НАТО против Югославии, однако уже в 2010 году в Лиссабоне на саммите Россия-НАТО речь шла о выходе на уровень стратегического партнерства в отношениях. Однако сегодня ситуация, по словам министра, как никогда тревожна.

"Альянс наращивает свое военное присутствие у границ России и союзной с ней Белоруссии, что повышает риски непреднамеренных инцидентов и ведет к эскалации военно-политической напряженности. Абсолютно нелогичными с точки зрения укрепления оборонного потенциала НАТО выглядят и решения по включению в состав блока таких стран, как Черногория и Северная Македония. Это, конечно, совсем не то, что требуется сегодня для поддержания безопасности и стабильности в Европе", - пояснил глава российского МИД.

Сергей Лавров полагает, что руководству ведущих государств НАТО нужно пересмотреть свои нынешние подходы к выстраиванию отношений с Россией, и наладить контакты между военными на уровне экспертов.

"С российской стороны были выдвинуты конкретные предложения по снижению военной опасности, предотвращению непреднамеренных инцидентов. Ждем реакции натовцев. Инициатива о нормализации отношений, в том числе в плане перспектив возобновления работы Совета Россия-НАТО на высшем уровне, должна исходить от альянса. Со своей стороны, мы готовы идти так далеко, насколько к этому будут готовы наши коллеги", - добавил Лавров.