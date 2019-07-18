Лавров: РФ готова договариваться о поставках газа по украинскому маршруту

Россия готова договариваться о поставках газа в Европу по украинскому маршруту, но на экономически обоснованных условиях. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с немецким коллегой Хайко Маасом.

"Россия готова договариваться о сохранении поставок по украинскому маршруту, открыта к достижению договоренностей по этому вопросу на экономически обоснованных и реализуемых на практике условий", - приводит ТАСС слова Лаврова.

Позже, комментируя слова Лаврова, исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что Киев готов договариваться о транзите газа по сценарию Еврокомиссии, причем сделать это как можно скорее.

Кроме того, Лавров на той же пресс-конференции заявил, что "Северный поток-2" является сугубо коммерческим проектом, который призван обеспечить энергобезопасность Европы с помощью диверсификации маршрутов и минимизации транзитных рисков.