В Питере подписан договор о сотрудничестве "Ленфильма" и "Беларусьфильма"

Генеральный директор национальной киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский отметил, что Санкт-Петербург, Ленинград - знаковый город для белорусов. Так, немало представителей Беларуси в истории Балтийского флота. И сейчас белорусы вносят свою лепту в развитие региона. Владимир Карачевский также напомнил, что студия "Беларусьфильм" родилась в Ленинграде в 1928 году и по 1939 год располагалась на улице Грибоедова.

Генеральный директор "Ленфильма" Эдуард Пичугин заявил, что подписание договора о сотрудничестве несет экономическую целесообразность для обеих сторон:

- "Ленфильм" активно работает над картинами о войне. Сотрудничество позволит нам экономить время и деньги на производство, создание декораций. В Беларуси есть уникальные площадки, великолепные декорации периода Великой Отечественной войны, колоссальный реквизит, который собирался годами, нам можно будет дополнять друг друга...

Обе кинокомпании обладают уникальными базами, которых в мире единицы. Старейшая киностудия России богата костюмами, оригинальным оружием, антикварными вещами XIX века.

Барьеров нет - ни языковых, ни творческих, ни человеческих. Российские артисты снимаются в Беларуси, белорусские - в России

Владимир Карачевский подчеркнул, что у каждой из киностудий есть свои плюсы, которые можно обоюдно и продуктивно использовать на общее благо:

- Приоритетным для нас является содействие в области кинопроизводства и дистрибуции, а также создание совместных проектов. Есть перспективные сценарии для новых фильмов, для продвижения их как в СНГ, так и в странах дальнего зарубежья. Барьеров нет - ни языковых, ни творческих, ни человеческих. Российские артисты снимаются в Беларуси, белорусские - в России. Ежегодно российские кинематографисты снимают в Беларуси более 30 фильмов, используя наши локации.

Подписание договора о сотрудничестве между киностудиями состоялось в рамках VI Форума регионов Беларуси и России, который проходит в Санкт-Петербурге.

Тем временем

Игорь Угольников снимает сейчас в Псковской области фильм "Учености плоды". В производстве участвуют киностудии "Ленфильм" и "Беларусьфильм". Время действия - Великая Отечественная война. Немцы захватили Пушкиногорье, музей-заповедник Пушкина "Михайловское"... Кино о защите наших культурных ценностей от фашистов, о любви к родине, родной земле.