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Рубрика: Спорт

Заокеанские гастроли

Мария Шарапова сыграет на Открытом чемпионате США
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 157(7915)
Россиянка Мария Шарапова заявлена для участия в последнем в сезоне турнире серии "Большого шлема" - Открытого чемпионата США, который пройдет в Нью-Йорке с 26 августа до 8 сентября.

На прошедшем Уимблдоне Мария не смогла доиграть встречу первого круга с француженкой Полин Пармантье из-за повреждения запястья. Она отказалась от продолжения борьбы в третьем сете при счете 0:5. На пресс-конференции после матча Шарапова отметила, что, несмотря на преследующие ее травмы, она не собирается уходить из спорта.

- Я не хочу уходить. Я все равно горжусь, что я здесь, - сказала россиянка. - Это нелегкий выход. Легким выходом было бы заняться чем-нибудь другим, потому что я создала для себя такие возможности. Но я всегда работаю, посвящаю всю себя.

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Игра Марии в этом сезоне и правда удручает. Однако победительница US Open-2006 не намерена сдаваться и наверняка захочет как минимум повторения прошлогоднего результата на кортах Нью-Йорка. Напомним, в минувшем сезоне Шарапова дошла до 1/8 финала Открытого чемпионата США. В нем она уступила в двух сетах испанке Карле Суарес-Наварро.

Добавим, что помимо Шараповой в заявку на участие в US Open-2019 попали также действующая победительница турнира Наоми Осака, румынка Симона Халеп, выигравшая Уимблдон, американки Серена и Винус Уильямсы, Слоан Стивенс, испанка Гарбинье Мугуруса.

Что касается мужчин, то наши главные надежды связаны с Кареном Хачановым и Даниилом Медведевым. В обновленном рейтинге Мужской теннисной ассоциации (ATP) оба россиянина попали в топ-10. Такого не было аж с 2010 года. По словам Медведева, у него есть все шансы на успешное выступление в последнем "Шлеме" сезона.

- Попадание в топ-10 мирового рейтинга о многом говорит. Это значит, что моя работа, которую я делал всю жизнь и особенно последние полтора-два года, дает плоды. Если оценивать мою форму, то я неплохо провел первую часть сезона. Надеюсь, вторая будет не хуже, - отметил Медведев.

Спорт Теннис Игроки Мария Шарапова
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