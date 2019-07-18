Матвиенко: Взаимное признание виз с Беларусью - вопрос ближайшего будущего

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оптимистично настроена относительно подписания российско-белорусского соглашения о взаимном признании виз. Эту тему неоднократно поднимали участники VI Форума регионов России и Беларуси, вопрос зафиксирован и в его итоговом документе.

Отвечая на вопрос "РГ" на итоговом брифинге, она сообщила, что текст соглашения "подготовлен, он уже передан белорусской стороне, идут консультации на уровне министерства иностранных дел, пограничных служб". "Это непростая проблема, она носит очень серьезный характер: здесь и вопросы безопасности, и иные", - отметила глава Совфеда.

Тем не менее, перспективы у документа хорошие, полагает она. "Мне кажется, что и российская, и белорусская сторона заинтересованы найти решение этой проблемы", - заявила Матвиенко.

"Я оптимистично смотрю, считаю, что это не займет длительного времени, что это вопрос ближайшего будущего", - добавила председатель СФ.