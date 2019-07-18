МИД РФ назвал ложью заявления США об отказе американским педагогам в визах

В российском МИД выразили протест советнику-посланнику посольства США Тиму Ричардсону, который в четверг был вызван на Смоленскую площадь. Об этом говорится в сообщении на сайте дипведомства. Там назвали ложью заявления американских чиновников о том, что РФ отказалась выдавать визы сотрудникам Англо-американской школы в Москве.

В МИД РФ напомнили, что еще в 1990-е годы школа при посольстве США, работавшая в российской столице с середины прошлого века, в одностороннем порядке была выведена за пределы американской дипмиссии и заняла совершенно постороннее помещение. С российской стороной этот вопрос утвержден тогда не был. И если раньше в школе обучались дети дипломатов, то сейчас они составляют меньшую часть учеников, а само образовательное учреждение заработало по сути на коммерческой основе, что противоречит нормам Венской конвенции о дипломатических сношениях.

При этом, поясняют на Смоленской площади, госдеп США, не желая урегулировать вопрос в конструктивном ключе, по-прежнему заявляет преподавателей школы, направляемых работать в Москву, в качестве административно-технических сотрудников своего посольства со всеми предусмотренными этим статусом правами и льготами. При этом американская сторона месяцами и годами затягивает выдачу виз" более чем 60 новым сотрудникам наших загранучреждений, подчеркивают в МИД РФ.

Отдельно ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Либо учителя являются сотрудниками посольства, и тогда школа должна действовать на территории диппредставительства, либо учителя не обладают дипломатическим статусом, и тогда школу нужно зарегистрировать в соответствии с российсим законодательством", - написала Захарова в Facebook.