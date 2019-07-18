Новости

В Петербурге сбили пешехода, сделавшего замечание водителю 20:54
Вышел финальный русский трейлер "Оно 2" 20:50
Отказавшиеся от курортного сбора туристы Кубани получили штрафы 20:45
"Спартак" приобрел футболиста "Ростова" 20:42
Умер писатель, актер и режиссер Лучано Де Крешенцо 20:40
Программа "дальневосточного гектара" распространена на Бурятию и Забайкалье 20:30
В Грузии уволили гендиректора телеканала "Рустави-2" 20:04
В Москве прошел флешмоб в честь 100-летия Московской службы скорой помощи 20:00
МИД РФ назвал ложью заявления США об отказе американским педагогам в визах 19:50
СК начал проверку по факту взрыва емкости с топливом под Тверью 19:49
В КЧР четырех экс-полицейских осудили за смертельные пытки задержанного 19:46
Новый закон освобождает инвалидов от подачи справок при оформлении льгот 19:43
Семь человек погибли в ДТП на трассе в Туве 19:27
У Volvo будут новые кроссоверы: больше XC90 и меньше XC40 19:22
Путин встретился с исполнительным директором Shell 19:10
В Нижегородской области в ДТП с автобусом пострадали пять человек 19:09
Жителей Кубани задержали за сбор ветвей красного дуба для веников 18:45
Украинские морские учения с "рыбацкой лодкой" высмеяли в Китае 18:32
Чемпиона мира по футболу 1998 года Трезеге лишили прав за пьяную езду 18:31
В Петербурге арестовали росгвардейца, подкинувшего наркотики подростку 18:31
Избитый в ярославской колонии Евгений Макаров арестован на 10 суток 18:19
Ульяновские чиновники более полугода не выдавали лекарства онкобольной 17:53
"Газпром" рассчитывает согласовать с Данией "Северный поток-2" осенью 17:52
Из гробницы Тутанхамона извлекли большой золотой гроб 17:50
В США освободили невинно отсидевшего двадцать лет гражданина 17:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Реконструкция показала: до полного крушения Нотр-Дама оставались минуты
Реконструкция показала: до полного крушения Нотр-Дама оставались минуты
Климатолог назвал сроки наступления в России аномальной жары
Климатолог назвал сроки наступления в России аномальной жары
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
18.07.2019 19:50
Рубрика: Власть

МИД РФ назвал ложью заявления США об отказе американским педагогам в визах

Текст: Екатерина Забродина

В российском МИД выразили протест советнику-посланнику посольства США Тиму Ричардсону, который в четверг был вызван на Смоленскую площадь. Об этом говорится в сообщении на сайте дипведомства. Там назвали ложью заявления американских чиновников о том, что РФ отказалась выдавать визы сотрудникам Англо-американской школы в Москве.

Британия отказала в визе российскому дипломату

В МИД РФ напомнили, что еще в 1990-е годы школа при посольстве США, работавшая в российской столице с середины прошлого века, в одностороннем порядке была выведена за пределы американской дипмиссии и заняла совершенно постороннее помещение. С российской стороной этот вопрос утвержден тогда не был. И если раньше в школе обучались дети дипломатов, то сейчас они составляют меньшую часть учеников, а само образовательное учреждение заработало по сути на коммерческой основе, что противоречит нормам Венской конвенции о дипломатических сношениях.

При этом, поясняют на Смоленской площади, госдеп США, не желая урегулировать вопрос в конструктивном ключе, по-прежнему заявляет преподавателей школы, направляемых работать в Москву, в качестве административно-технических сотрудников своего посольства со всеми предусмотренными этим статусом правами и льготами. При этом американская сторона месяцами и годами затягивает выдачу виз" более чем 60 новым сотрудникам наших загранучреждений, подчеркивают в МИД РФ.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Посол РФ рассказал о развязанной США визовой войне

Отдельно ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Либо учителя являются сотрудниками посольства, и тогда школа должна действовать на территории диппредставительства, либо учителя не обладают дипломатическим статусом, и тогда школу нужно зарегистрировать в соответствии с российсим законодательством", - написала Захарова в Facebook.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле обосновали решение о гражданстве РФ для жителей Украины
"Газпром" рассчитывает согласовать с Данией "Северный поток-2" осенью
Google оштрафовали в России на 700 тысяч рублей
Песков назвал первый шаг для нормализации отношений Москвы и Киева
Иран объявил о задержании танкера с контрабандой в Персидском заливе