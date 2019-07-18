Минобороны опровергло участие сухопутных войск РФ в боях за Идлиб

Военные пояснили, что согласно российско-турецкими договоренностями от 2017 года по периметру зоны деэскалации Идлиб размещены и действуют только наблюдательные посты российской военной полиции. Они совместно с турецкими коллегами осуществляют контроль за соблюдением режима прекращения огня в регионе.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявления сирийских повстанцев о том, что сирийские и российские войска участвуют в боях за Идлиб, перенаправив журналистов с этим вопросом в Минобороны.
Накануне представитель оппозиционной коалиции "Национальный фронт освобождения" Наджи Мустафа заявил, что Россия перебросила силы спецназначения на помощь сирийским правительственным частям, ведущим операции против боевиков на северо-западе Сирии.
Стоит напомнить, что в Сочи в сентябре прошлого года министры обороны России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны. На территории провинции Идлиб находится более десятка различных формирований, в том числе около 30 тысяч боевиков, включая иностранных наемников.