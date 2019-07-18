Минобороны опровергло участие сухопутных войск РФ в боях за Идлиб

В Минобороны России опровергли сообщения СМИ об участии наших Сухопутных войск и спецподразделений в боевых действиях в сирийской провинции Идлиб. Согласно сообщению военного ведомства, информация, распространенная британским информагентством Reuters о якобы участии в боевых действиях указанных российских войск в провинции Идлиб - очередной фейк. "Никаких "сухопутных войск" России в Сирии не было и нет", - отметили в Министерстве обороны РФ.

Военные пояснили, что согласно российско-турецкими договоренностями от 2017 года по периметру зоны деэскалации Идлиб размещены и действуют только наблюдательные посты российской военной полиции. Они совместно с турецкими коллегами осуществляют контроль за соблюдением режима прекращения огня в регионе.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявления сирийских повстанцев о том, что сирийские и российские войска участвуют в боях за Идлиб, перенаправив журналистов с этим вопросом в Минобороны.

Накануне представитель оппозиционной коалиции "Национальный фронт освобождения" Наджи Мустафа заявил, что Россия перебросила силы спецназначения на помощь сирийским правительственным частям, ведущим операции против боевиков на северо-западе Сирии.

Стоит напомнить, что в Сочи в сентябре прошлого года министры обороны России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны. На территории провинции Идлиб находится более десятка различных формирований, в том числе около 30 тысяч боевиков, включая иностранных наемников.