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Рубрика: Культура

На российские экраны выходит фильм "Паваротти"

Текст: Северьян Цагарейшвили
Для миллионов меломанов по всему миру голос Лучано Паваротти с его незабываемо солнечным, светящимся тембром - эталон оперного пения. Публика окрестила его также "королем верхних до". 25 июля в российский прокат выходит фильм американского режиссера Рона Ховарда, посвященный жизни великого тенора.

Казалось бы, об обладателе "золотого голоса Италии" написано и сказано уже все, но ему еще никогда не посвящалось полноценных кинолент. И вот на российские экраны выходит биографический фильм "Паваротти" Рона Ховарда, лауреата премии Оскар, создавшего помимо прочего такие картины, как "Код да Винчи", "Ангелы и демоны" и "Аполлон 13".

Творение Ховарда - это не художественное кино, а мастерски собранная мозаика из многочисленных интервью певца и его близких, частных бесед, фрагментов из аудио- и видеоархивов, многие из которых выходят в свет впервые, - все вместе они призваны создать единое "полотно" жизни Паваротти. Это роднит картину Ховарда с вышедшим два года назад документальным фильмом Тома Вольфа "Мария до Каллас", где жизнь великой греческой дивы была рассказана от ее собственного лица.

Фото: youtube.com
Вышел первый трейлер фильма о Лучано Паваротти

Такой формат, без намека на вымысел, но при этом полный жизни, лишенный сухой документальности, позволяет наиболее ярко показать личность Паваротти во всех ее гранях - от ранних лет в скромной Модене до пика мировой славы. И акцент режиссер делает именно на перипетиях частной жизни тенора, его личных качествах, его взлетах и падениях. Очень тонко удалось создателям передать семейную драму Паваротти: в фильме много уникальных интервью с дочерьми от первого брака, первой женой Адуей Верони, близкой подругой Мадлен Рени, второй супругой Николеттой Мантовани. В Паваротти, "нарисованном" Ховардом, - ни капли показного "звездного" величия, его настоящая личность - в лучезарной улыбке, любви к жизни и людям, самоироинии и детской непосредственности.

Хоть фильм и получился сильным с психологической точки зрения, его профессионально-музыкальная составляющая оставляет желать лучшего. Известно, что Рон Хорвад - человек, далекий от оперной музыки, и творчество Паваротти, в 1970-1980-х годах ставшего первым тенором на планете, явно находится в фильме на втором плане. Гораздо больше экранного времени посвящено последнему этапу творческой жизни певца - в частности, его концертам Pavarotti&Friends с поп-звездами. Досадно, что создатели не проинтервьюировали многих живых коллег Паваротти, работавших с ним в период расцвета, - Миреллу Френи, Леонтин Прайс, Фьоренцу Коссотто, Эдиту Груберову, Шеррилла Милнза и многих других. Вместо них мы видим рассуждающего о величии Паваротти рок-певца Боно или сопрано Анджелу Георгиу, в силу возраста почти не работавшую с Лучано.

И все же в целом фильм Рона Ховарда - достойный оммаж Лучано Паваротти. И голос певца, часто звучащий в фильме, переливаясь удивительными красками, в очередной раз заставляет зрителя восхититься его творчеством, которое навсегда останется в сердцах истинных любителей музыки.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Персона: Лучано Паваротти
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