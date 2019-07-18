На российские экраны выходит фильм "Паваротти"

Для миллионов меломанов по всему миру голос Лучано Паваротти с его незабываемо солнечным, светящимся тембром - эталон оперного пения. Публика окрестила его также "королем верхних до". 25 июля в российский прокат выходит фильм американского режиссера Рона Ховарда, посвященный жизни великого тенора.

Казалось бы, об обладателе "золотого голоса Италии" написано и сказано уже все, но ему еще никогда не посвящалось полноценных кинолент. И вот на российские экраны выходит биографический фильм "Паваротти" Рона Ховарда, лауреата премии Оскар, создавшего помимо прочего такие картины, как "Код да Винчи", "Ангелы и демоны" и "Аполлон 13".

Творение Ховарда - это не художественное кино, а мастерски собранная мозаика из многочисленных интервью певца и его близких, частных бесед, фрагментов из аудио- и видеоархивов, многие из которых выходят в свет впервые, - все вместе они призваны создать единое "полотно" жизни Паваротти. Это роднит картину Ховарда с вышедшим два года назад документальным фильмом Тома Вольфа "Мария до Каллас", где жизнь великой греческой дивы была рассказана от ее собственного лица.

Такой формат, без намека на вымысел, но при этом полный жизни, лишенный сухой документальности, позволяет наиболее ярко показать личность Паваротти во всех ее гранях - от ранних лет в скромной Модене до пика мировой славы. И акцент режиссер делает именно на перипетиях частной жизни тенора, его личных качествах, его взлетах и падениях. Очень тонко удалось создателям передать семейную драму Паваротти: в фильме много уникальных интервью с дочерьми от первого брака, первой женой Адуей Верони, близкой подругой Мадлен Рени, второй супругой Николеттой Мантовани. В Паваротти, "нарисованном" Ховардом, - ни капли показного "звездного" величия, его настоящая личность - в лучезарной улыбке, любви к жизни и людям, самоироинии и детской непосредственности.

Хоть фильм и получился сильным с психологической точки зрения, его профессионально-музыкальная составляющая оставляет желать лучшего. Известно, что Рон Хорвад - человек, далекий от оперной музыки, и творчество Паваротти, в 1970-1980-х годах ставшего первым тенором на планете, явно находится в фильме на втором плане. Гораздо больше экранного времени посвящено последнему этапу творческой жизни певца - в частности, его концертам Pavarotti&Friends с поп-звездами. Досадно, что создатели не проинтервьюировали многих живых коллег Паваротти, работавших с ним в период расцвета, - Миреллу Френи, Леонтин Прайс, Фьоренцу Коссотто, Эдиту Груберову, Шеррилла Милнза и многих других. Вместо них мы видим рассуждающего о величии Паваротти рок-певца Боно или сопрано Анджелу Георгиу, в силу возраста почти не работавшую с Лучано.

И все же в целом фильм Рона Ховарда - достойный оммаж Лучано Паваротти. И голос певца, часто звучащий в фильме, переливаясь удивительными красками, в очередной раз заставляет зрителя восхититься его творчеством, которое навсегда останется в сердцах истинных любителей музыки.