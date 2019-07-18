Новости

В Петербурге сбили пешехода, сделавшего замечание водителю 20:54
Вышел финальный русский трейлер "Оно 2" 20:50
Отказавшиеся от курортного сбора туристы Кубани получили штрафы 20:45
"Спартак" приобрел футболиста "Ростова" 20:42
Умер писатель, актер и режиссер Лучано Де Крешенцо 20:40
Программа "дальневосточного гектара" распространена на Бурятию и Забайкалье 20:30
В Грузии уволили гендиректора телеканала "Рустави-2" 20:04
В Москве прошел флешмоб в честь 100-летия Московской службы скорой помощи 20:00
МИД РФ назвал ложью заявления США об отказе американским педагогам в визах 19:50
СК начал проверку по факту взрыва емкости с топливом под Тверью 19:49
В КЧР четырех экс-полицейских осудили за смертельные пытки задержанного 19:46
Новый закон освобождает инвалидов от подачи справок при оформлении льгот 19:43
Семь человек погибли в ДТП на трассе в Туве 19:27
У Volvo будут новые кроссоверы: больше XC90 и меньше XC40 19:22
Путин встретился с исполнительным директором Shell 19:10
В Нижегородской области в ДТП с автобусом пострадали пять человек 19:09
Жителей Кубани задержали за сбор ветвей красного дуба для веников 18:45
Украинские морские учения с "рыбацкой лодкой" высмеяли в Китае 18:32
Чемпиона мира по футболу 1998 года Трезеге лишили прав за пьяную езду 18:31
В Петербурге арестовали росгвардейца, подкинувшего наркотики подростку 18:31
Избитый в ярославской колонии Евгений Макаров арестован на 10 суток 18:19
Ульяновские чиновники более полугода не выдавали лекарства онкобольной 17:53
"Газпром" рассчитывает согласовать с Данией "Северный поток-2" осенью 17:52
Из гробницы Тутанхамона извлекли большой золотой гроб 17:50
В США освободили невинно отсидевшего двадцать лет гражданина 17:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Реконструкция показала: до полного крушения Нотр-Дама оставались минуты
Реконструкция показала: до полного крушения Нотр-Дама оставались минуты
Климатолог назвал сроки наступления в России аномальной жары
Климатолог назвал сроки наступления в России аномальной жары
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
18.07.2019 19:43
Рубрика: Власть

Новый закон освобождает инвалидов от подачи справок при оформлении льгот

Текст: Игорь Зубков

При обращении за получением льгот и выплат инвалиды смогут не предоставлять справку о наличии инвалидности. Этот факт органы власти смогут сами проверить, запросив данные Федерального реестра инвалидов, который ведет Пенсионный фонд России. Только если окажется, что нужные сведения в нем отсутствуют, инвалиду потребуется предоставить бумажную справку.

Совфед одобрил закон о получении инвалидами госуслуг в электронном виде

Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Его основные нормы вступят в силу через год, 1 июля 2020 года.

Кроме того, закон разрешает инвалидам оформлять разрешение на бесплатную парковку конкретного автомобиля (заносить его данные в Федеральный реестр инвалидов) через портал госуслуг или многофункциональные центры "Мои документы".

Власть Право Гражданское право Президент Господдержка инвалидов Законопроекты и комментарии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле обосновали решение о гражданстве РФ для жителей Украины
"Газпром" рассчитывает согласовать с Данией "Северный поток-2" осенью
Google оштрафовали в России на 700 тысяч рублей
Песков назвал первый шаг для нормализации отношений Москвы и Киева
Иран объявил о задержании танкера с контрабандой в Персидском заливе