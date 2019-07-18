Новый закон освобождает инвалидов от подачи справок при оформлении льгот

При обращении за получением льгот и выплат инвалиды смогут не предоставлять справку о наличии инвалидности. Этот факт органы власти смогут сами проверить, запросив данные Федерального реестра инвалидов, который ведет Пенсионный фонд России. Только если окажется, что нужные сведения в нем отсутствуют, инвалиду потребуется предоставить бумажную справку.

Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Его основные нормы вступят в силу через год, 1 июля 2020 года.

Кроме того, закон разрешает инвалидам оформлять разрешение на бесплатную парковку конкретного автомобиля (заносить его данные в Федеральный реестр инвалидов) через портал госуслуг или многофункциональные центры "Мои документы".