Астрономы оценили шансы на столкновение Земли с объектом 2006QV89

50-метровый астероид 2006QV89 имел все шансы столкнуться с Землей в сентябре. Но немецкие исследователи не исключают, что опасная встреча с огромным валуном может состояться через 4 года: в 2023 году астероид снова приблизится к Земле, сообщает die Welt со ссылкой на Европейское космическое агентство (ESA).

Земля избежала угрозы столкновения с астероидом взрывной силой около 100 атомных бомб. По словам Рюдигера Йена, специалиста из ESA, космический объект 2006QV89 длиной до 50 метров пролетит мимо нашей планеты. Это стало известно в начале июля благодаря наблюдениям с помощью телескопа в Чили (Very Large Telescope).

Согласно списку рисков ESA, шанс на столкновение был от 1 до 7299. Для сравнения: шанс выигрыша в лотерею с шестью правильными плюс дополнительным числом составляет от 1 до 140 миллионов.

Астероиды такого размера могут нанести огромный ущерб. Так, 15 февраля 2013 года от падения 20-метрового астероида в Челябинске пострадали около 1500 человек - в основном от разбитых стекол.

Центр управления спутниками ESA в настоящее время насчитывает около 870 объектов, которые могут угрожать Земле в ближайшие сто лет. По словам Йена, 2006QV89 снова приблизится к нашей планете в сентябре 2023 года.