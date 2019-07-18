Осужденные смогут отбывать наказание в ближайшей к дому колонии

Заключенным - не всем - разрешат подавать прошение о переводе в исправительное учреждение ближе к месту жительства семьи. Это, считают в правительстве, поможет социализации осужденных.

Кабинет министров на заседании в четверг рассмотрел поправки в Уголовно-исполнительный кодекс. Концепция развития уголовно-исполнительной системы предусматривает нормы для перевода осужденных к лишению свободы с учетом состояния здоровья и других обстоятельств в исправительные учреждения, расположенные по месту жительства осужденного на момент совершения преступления.

"Сейчас люди, которые нарушили закон, отбывают наказание в колониях, зачастую расположенных за тысячи километров от дома", - подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев, представляя законопроект. Такие расстояния ограничивают и даже исключают возможность общения с семьей. "Но для таких осужденных общение, связь с семьей - это, безусловно, способ социализации, возможность вернуться к нормальной жизни", - считает премьер.

Поправки в законодательство предусматривают возможность перевода заключенных по их просьбе или просьбе одного из близких родственников в исправительное учреждение непосредственно в регионе проживания семьи или при отсутствии такой возможности в ближайший субъект Федерации. "Такое право будет предоставлено всем заключенным, кроме тех, кто осужден к пожизненному лишению свободы за особо тяжкие преступления, за преступления, которые связаны с терроризмом", - уточнил Дмитрий Медведев.