Овечкин станет послом НХЛ в Китае

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин станет первым из ныне действующих игроков послом Национальной хоккейной лиги в Китае.

Как сообщает Washington Post, игрок 4 августа прибудет в Пекин, где в течение недели будет давать мастер-классы для молодых игроков. Кроме того, Овечкин примет участие во встречах, посвященных развитию бизнеса.

"Для меня большая честь быть послом "Вашингтон Кэпиталз" и НХЛ в Китае. Я думаю, что очень важно показать людям во всем мире, насколько хорош хоккей как игра. С нетерпением жду встречи с фанатами", - подчеркнул Александр Овечкин.

Напомним, ближайшие зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине в 2022 году. Смогут ли принять в ней участие звезды НХЛ, пока неизвестно. Предыдущую Олимпиаду в корейском Пхенчхане энхаэловцы пропустили.

Добавим, что в Пекине с 2016 года базируется клуб Континентальной хоккейной лиги "Куньлунь".