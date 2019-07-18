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Рубрика: Культура

Первый канал покажет документальный фильм к 90-летию Шукшина

Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Федеральный выпуск № 157(7915)
Премьера документального фильма к 90-летию Василия Шукшина "Душе нужен праздник" - на Первом канале 27 июля в 10.15

О Василии Шукшине сложилось немало легенд. Как они родились, какие поддерживал сам режиссер и почему? В этом обещают разобраться авторы нового фильма, который покажет "настоящего Шукшина глазами друзей и родных режиссера". Съемочная группа встретилась с его дочерью Ольгой, внуком Василием. Поговорили и с биографом Василия Макаровича, преподавателем Алтайского госуниверситета Дмитрием Марьиным. Он объяснил, что происходило в жизни Шукшина на самом деле, и развенчал некоторые мифы. Например, о том, что тот решил поступать во ВГИК спонтанно. Чуть ли не с поезда, в кирзовых сапогах пошел в институт и поразил комиссию своими напором и энергией. На самом деле Шукшин планировал поступать давно, заранее выслал во ВГИК документы. Легенду же сочинил сам, чтобы объяснить невесте - Марии Шумской, почему он остается жить в Москве. Через год они поженились, Шукшин позвал жену в столицу, но Мария не захотела ехать в незнакомый город.

Фото: кадр из фильма "Калина красная" (к/ст "Мосфильм")
Оператор рассказал, как работал с Шукшиным над "Калиной красной"

Кстати, насчет кирзовых сапог. Они стали своего рода визитной карточкой актера. Зрители действительно привыкли в них видеть Шукшина на экране. Отсюда пошел стереотип - Шукшин такой "народный", что и в жизни ходит в "кирзачах". Но многие, кто знал Шукшина, говорят, что ничего подобного не было. Он одевался по-городскому и довольно модно: джинсы, кожаные пиджаки… За типаж деревенского мужика ценили Шукшина и режиссеры. Отсюда стереотип, что он, как и его герои - не очень образованный и грамотный. В действительности Шукшин был начитанным, в институте учился на "отлично". В архиве ВГИКа хранится личное дело с оценками, где единственная четверка - за сочинение.

Немало домыслов существует и вокруг смерти Василия Шукшина. Он скончался во время съемок в фильме "Они сражались за Родину". Официальная причина смерти - сердечная недостаточность. Но неофициально говорили и об убийстве. Вместе с Александром Ковтуном, личным фотографом Василия Макаровича, съемочная группа побывала на теплоходе, который когда-то носил имя "Дунай", и где Василий Шукшин провел свои последние дни жизни. Сейчас теплоход стоит "на якоре" в Москве.

Фото: Владимир Пасякин
Черноморский флот оценил "помощь" НАТО в подготовке ко Дню ВМФ

Новый документальный фильм Сергея Брилева "Огненная кругосветка" приурочен ко Дню Военно-морского флота. "Россия 1", 28 июля в 02.00.

Режиссер - Элла Тухарели. Лента расскажет о том, как в военную зиму 1941-1942 годов экипажу советского крейсера-ледокола "Микоян" было поручено дойти через три океана из Черного моря во Владивосток и далее на Северный морской путь. По пути их ждали бой с фашистами у нынешних курортов в Эгейском море, бомбежка у египетских пирамид, участие в освобождении острова Мадагаскар. Сценарий основан на рассекреченных архивах, забытых картах и воспоминаниях.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Культура Кино и ТВ Наше кино Персона: Василий Шукшин Кино и ТВ с Сусанной Альпериной Гид-парк
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