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18.07.2019 14:21
Рубрика: Экономика

ПФР объяснил, как узнать о положенных льготах предпенсионерам

Текст: Ольга Игнатова
Если предпенсионер (такой статус у человека появляется за 5 лет до наступления пенсионного возраста) хочет получить подтверждающие сведения о праве на причитающиеся ему льготы, он может сделать это в клиентских службах и управлениях Пенсионного фонда либо через личный кабинет на сайте ПФР или через МФЦ.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Об этом сообщили в Пенсионном фонде России. По информации фонда, с начала года справки такими способами получили около 240 тысяч человек.

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Но человеку не обязательно получать справки, у ПФР налажен межведомственной обмен с другими ведомствами, которые и занимаются предоставлением льгот. Так, за шесть месяцев нынешнего года Пенсионный фонд подтвердил право на различные меры социальной поддержки и льготы 724 тысяч россиян предпенсионного возраста.

Больше всего подтверждающих сведений было направлено центрам занятости, которые реализуют программы профессионального переобучения предпенсионеров, повышения квалификации и платят увеличенное пособие в период обучения или поиска работы. Льготы предпенсионерам предоставляются с начала 2019 года. Ранее правом на подобные меры поддержки пользовались только пенсионеры.

Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд
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