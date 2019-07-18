Пловцов Южной Кореи на ЧМ оставили без формы

Громкий скандал разразился на Чемпионате мира по водным видам спорта, который сейчас проходит в южнокорейском городе Кванджу. Спортсмены сборной Республики Корея на домашнем ЧМ остались без фирменной экипировки, а потому вынуждены выступать в личных костюмах, заклеивая скотчем логотипы компаний или надписывая от руки фломастером название страны - "Корея". Во всем винят нерасторопность Федерации плавания Кореи, которая затянула с подписанием соглашения с компанией-производителем спортивной одежды, а также просто не знала некоторых правил.

"Большего позора и представить невозможно! Мы столько боролись за этот чемпионат, чтобы на весь мир теперь так опозориться?!", - гневно восклицает телеканал SBS, посвятив скандальному сюжету отдельную передачу. Этот настрой поддержали и другие центральные СМИ Южной Кореи.

Поводом для подобных "комплиментов" стал действительно не самый приятный эпизод. Все местные телеканалы облетели кадры того, как корейский прыгун с трамплина У Харам, реально претендовавший на золото, вынужден был выходить в костюме, на котором сзади какая-то надпись была явно наспех заклеена обычным скотчем серебристого цвета. Его соперники из Китая, Мексики и Украины рядом стояли в костюмах с крупными названиями своих стран.

Этот инцидент сначала восприняли как недоразумение, но затем и на других состязаниях корейские атлеты тоже появлялись в костюмах со скотчем. Своего рода кульминацией стало выступление двух пловцов на дистанции пять километров на открытой воде, которые плыли в шапочках, на которых фломастером от руки было написано "KOR" - то есть "сборная Кореи". С одного из пловцов шапочка в итоге слетела, так как явно была мала ему.

Как позже выяснили журналисты, спортсмены национальной сборной Республики Корея на своем домашнем чемпионате оказались без экипировки. Федерация плавания Кореи (ФПК) пояснила, что они не успели вовремя заключить контракт с поставщиками на изготовление костюмов, а потому спортсменам пришлось выходить в личной экипировке. Так как изображение логотипов отдельных компаний строго регулируется правилами Международной федерации плавания FINA, то во многих случаях надписи на личных костюмах нарушали установленные нормативы, а потому спортсменам и пришлось заклеивать все скотчем.

В компании Arena Korea, которая в итоге получила контракт, сказали, что с ними ФПК заключила соглашение лишь накануне чемпионата, а потому они просто не успели изготовить необходимое количество. "Мы поставляли экипировку в сборную до декабря, но потом контракт истек. Переговоры с нами долго вели, но в итоге ни о чем не договорились. Мы, конечно, знали о ЧМ в Кванджу, но на каком основании мы должны были делать форму? А вдруг договор подписали бы с кем-то еще? С нами соглашение подписали лишь 1 июля, тогда как сам чемпионат мира стартовал 12 июля. Все 150 комплектов мы и не успели сделать, надо было раньше договариваться, а не в последний момент", - пояснили в компании.

Впрочем, выяснилось, что в уже готовой экипировке также обнаружились проблемы. Как оказалось, на плавательных шапочках были нарушены вышеупомянутые правила FINA, которые разрешают для пловцов писать аббревиатуру страны из трех латинских букв, но запрещают изображение национального флага. Корейцы же получили шапочки с надписью "KOR" и флагом. В итоге двух корейских спортсменов чуть не отстранили от состязаний.

"Буквально за пару часов до соревнования к нам подошли чиновники Международной федерации плавания и сказали, что наша шапочки нарушают правила. Нам сказали искать новую экипировку или сниматься с состязаний. Представляете, первый мой в жизни чемпионат мира, у себя в стране, и я буду отстранен из-за шапочки?!", - прокомментировал корейский пловец Пэк Сын Хо.

В конце концов, он и его коллега бросились искать новые шапочки и нашли более-менее подходящие в обычном магазине за полчаса до старта. "Нам пришлось написать фломастерами "KOR" на шапочках - ведь должна быть показана принадлежность стране - и так и вышли на старт. Эти шапочки обычные, они тоньше, не предназначены для выступлений на открытой воде, но лучше в них, чем вообще не участвовать. Правда, мне шапочка оказалась все-таки мала, постоянно слезала вверх, приходилось поправлять и в конце концов слетела", - рассказал о своих впечатлениях после заплыва Чо Чжэ Ху.

К счастью, оба парня все же смогли доплыть до конца дистанции, получили свои официальные результаты. "Хочется надеяться, что это просто останется недоразумением. Не хотелось бы повторения подобного в будущем", - сказали атлеты в интервью SBS.

Причиной этой ситуации стало незнание функционерами Федерации плавания Кореи правил FINA, которые запрещают изображение на шапочках флагов сборных. В компании-производителе сделали так, как им заказали, а уже чиновники не проследили, чтобы все соответствовало требованиям FINA.

Ранее, в 2016 году, в Федерации плавания Кореи уже произошел крупный скандал - тогда он был связан с различными финансовыми нарушениями. Были осуждены за коррупцию и махинации 14 чиновников, ушли многие специалисты, в том числе и те, кто имел большой опыт и знал все правила. Нехватка профессионалов в Федерации плавания Кореи, как видно, сказалась.

Кроме того, оказалось, что это не первый раз, когда корейским атлетам-"водникам" приходится выступать в том, что удалось купить в ближайшей лавке. Аналогичная ситуация произошла на Универсиаде 2017 года, которая проходила на Тайване. Тогда корейским ватерполистам пришлось выступать в личных плавках без фирменного снаряжения. Тогда тоже произошли "накладки" с амуницией.

Стоит признать, что, так как скандал коснулся только корейских спортсменов, мировые СМИ пока не обратили на это достаточного внимания, а атлеты других стран, зачастую, и не в курсе проблем коллег. Но местные СМИ и общественность не скупятся сейчас на критические высказывания и язвительные "комплименты" в адрес спортивных чиновников Кореи. "Если бы кто-то задумался, какой способ выбрать для позора на всю планету, то наше "изобретение" явно взяло бы первый приз. Мне трудно вообразить, как такое могло произойти!", "Ну да, мы как всегда отличились. Столько радости и помпы от того, что нам дали этот чемпионат, и вот наша "главная победа". Наверное, нас теперь так и запомнят!", "Чемпионат мира по водным видам спорта - одно из пяти самых крупных и популярных спортивных мероприятий. 194 страны участвуют и 194 страны это видели. Весь мир это видел. А самое главное - мы это видели, и где? - у себя дома!!!", - таковы комментарии читателей.

Следует отметить, что все-таки не все корейские пловцы остались без формы, а лишь некоторые. Кроме того, сам чемпионат проходит на хорошем уровне, о чем говорят и атлеты из других команд. Оргкомитет, местные власти Кванджу и волонтеры делают максимум возможного для решения всех проблем. Корея в первый же день достаточно неожиданно завоевала "бронзу" в женских прыжках с метрового трамплина, хотя многие опасались, что третий чемпионат мира подряд сборная Кореи окажется вообще без медалей. Корея впервые выставила на ЧМ национальные сборные по водному поло, которые, хотя и проигрывают с разгромным счетом соперникам, но сумели забросить первые в истории голы, которым как сами спортсмены, так и зрители-корейцы радовались реально до слез. Но к этой радости примешивается теперь и разочарование, так как "прокол" произошел там, где его ждали меньше всего и где его, по сути, не должно было быть. Потому гнев журналистов и общественности понять можно. Остается надеяться, что корейцы до 28 июля, когда завершится чемпионат, найдут новые позитивные поводы, которые позволят забыть эту досаду, а спортсмены в итоге получат свою экипировку.