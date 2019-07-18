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Рубрика: Экономика

Почему этим летом молоко впервые не будет дешеветь

Текст: Евгений Гайва
За год молоко в рознице в среднем подорожало на 6,2 процента, сметана - на 2,8 процента, а творог - на 8,3 процента. Такие данные предоставили "РГ" в компании "АГРО24". Расчет был сделан по данным интернет-магазинов крупнейших торговых сетей.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

К июлю этого года стоимость литра молока в магазинах установилась в среднем в основном в пределах от 50 рублей до 66,4 рубля. Сметана стоит от 134 до 193 рублей за килограмм, а творог - от 255 до 362 рублей за килограмм.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
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В прошлом году летом было сезонное снижение цен.

"Средние цены на молоко весной прошлого года в России в целом пошли на спад, начиная с марта 2018 года, и достигли минимума в конце июля. На 30 июля цена зафиксирована на уровне 62,55 рубля", - отмечают в "АГРО24".

Сметана также дешевела с мая до сентября. А цены на творог снижались с июня по сентябрь. Те же тенденции наблюдались и в предшествующие годы. Но в этом году сезонного снижения розничных цен не происходит. Связано это с ситуацией на рынке сырого молока, пояснили "РГ" в Национальном союзе производителей молока (Союзмолоко).

"Традиционно в весенне-летний период фиксируется снижение цен на сырое молоко в России, но в 2019 году эта закономерность проявилась значительно позже. В первом квартале 2019 года снижения не произошло, в апреле рынок также практически не ощущал снижения, цена оставалась достаточно высокой, в мае уровень опустился, но темпы снижения значительно отстают от традиционных", - отметили в "Союзмолоко".

В результате, средняя закупочная цена на сырье в апреле оставалась на 7,4 процента выше уровня прошлого года, а в некоторых регионах была даже выше январских значений.

Сезонные колебания цен сглаживаются из-за перехода на промышленное интенсивное производство, которое не зависит от сезона. При этом, в России себестоимость производства молока оказывается выше, чем в других странах, из-за высокой стоимости кормов, удобрений и топлива, а также росту стоимости импортных ветпрепаратов, ремонта и обслуживания импортного оборудования, отмечают эксперты.

Фото: Константин Семенец
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После относительно высоких в 2018 году запасов продукции, в этом году происходит их снижение. По сливочному маслу запасы снизились на 34 процента, по сухому молоку - на 75 процентов, кисломолочной продукции - на 45 процентов, питьевому молоку - на 42 процента, поясняет аналитик "Союзмолоко" Алексей Воронин. "Отсутствии избытков на складах будет стимулировать дополнительный спрос на российское сырое молоко и летом", - подчеркивает он.

Кроме того, толкает цены вверх сокращение импорта. По итогам прошлого года ввоз товаров по молочной категории оказался минимальным за последние 15 лет. Таким образом, цены на молоко этим летом, скорее всего, продолжат расти, хотя и не очень быстро.

"Слабый внутренний спрос и продолжающийся рост товарного производства в сырьевом секторе сдерживают темпы роста цен и будут оказывать влияние на рынок в летний период", - добавляют в "Союзмолоко".

Экономика Товары и цены
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