Почему летом у врачей больше работы

На первый взгляд, это может показаться странным. Лето - время отпусков, отдыха, пора восстановления здоровья. Даже если это лето капризное, как нынешнее. Но именно в летний сезон у нас - оториноларингологов - прибавляется работы. Чаще всего обращаются к врачу в связи с "осенней" патологией. Жалуются на боли в горле, насморк, сухой кашель, общее недомогание, иногда на повышенную температуру. В чем же дело?

При подробном выяснении причин заболевания часто указывают на кондиционеры: в автомобиле, дома, на работе, в здании магазина, вокзала, аэропорта. В жару и духоту нас так и тянет выпить холодной воды, съесть мороженое, посидеть под кондиционером. Это совершенно естественно. Однако необходимо соблюдать определенные правила.

Так, холодные напитки и мороженое лучше употреблять небольшими глотками, подержав несколько секунд во рту перед проглатыванием. Дело в том, что, выпив залпом стакан холодного напитка, мы резко охлаждаем поверхность слизистой оболочки глотки, которая теряет свои защитные свойства. Сосуды, ее питающие, спазмируются, и, если определенное количество микробов, которое постоянно присутствует в полости рта, в норме не вызывает заболевание, то в этих условиях развивается воспалительная реакция. Возникает першение в горле, заложенность носа, кашель, а иногда и гнойная ангина.

Чрезвычайно важно правильно отрегулировать кондиционер. Температура его должна быть только на 3 - 4 градуса ниже окружающего воздуха. Поэтому, зайдя в жаркое помещение или садясь в автомобиль, мы можем охладить пространство за несколько минут очень холодным потоком воздушной струи, который затем привести к норме. Этого будет достаточно для комфортного пребывания и не вызовет неприятных последствий.

Необходимо также учесть, что за зиму в охлаждающих структурах кондиционеров скапливается большое количество вредоносных микробов и вирусов. Поэтому перед началом использования кондиционер желательно включить на полную мощность и выйти на несколько минут из помещения или автомобиля. Затем необходимо проветривание. Лишь после можно находиться в комнате или машине при комфортной температуре. Соблюдение этих правил поможет провести лето без болезней.