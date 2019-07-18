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Рубрика: Культура

Пол Маккартни начал работу над своим первым мюзиклом

Текст: Мария Воронова
77-летний Пол Маккартни подтвердил, что работает над своим первым мюзиклом, говорится на официальном сайте исполнителя. Маккартни переложит на музыку культовый фильм Франка Капры "Эта замечательная жизнь" (1946), снятый по рассказу Филипа Ван Дорен Стерна "Величайший подарок". Ожидается, что премьера состоится в конце 2020 года.
Фото: Amy Harris/Invision/AP Фото: Amy Harris/Invision/AP
Фото: Amy Harris/Invision/AP

Идеей создать мюзикл по мотивам фильма Франка Капры загорелся британский продюсер театра и кино Билл Кенрайт, который примет участие в работе над постановкой. Кенрайт еще в молодости мечтал создать мюзикл "Эта замечательная жизнь" и обратился к режиссеру фильма с просьбой получить права на постановку, однако тогда он получил письменный отказ от Капры. А три года назад продюсер приобрел права на "Эту замечательную жизнь" и связался Маккартни.

Фото: kinopoisk.ru
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Сперва музыкант скептически отнесся к идее поработать над созданием мюзикла, так как эта сфера его никогда его не привлекала, однако после встречи с продюсером Биллом Кенрайтом и автором либретто Ли Холлом ("Билли Элиот", "Рокетмэн") Маккартни посчитал, что это может быть интересно и весело.

Музыкант начал работу над написанием композиций еще в 2018 году. После релиза нового альбома "Egypt Station" в сентябре 2018 года и перед началом гастрольного тура Полу Маккартни удалось записать несколько песен с Ли Хиллом. Сейчас исполнитель завершает работу над еще несколькими композициями.

"Они превзошли все наши ожидания. <…> Пол - гений. Любителям музыки не требуется рассказывать, какой он необыкновенный, но он постоянно меня удивляет. После совместной работы над пьесой The Pitmen Painters, Ли остался для меня особенным писателем и человеком. И для меня большая честь наблюдать, как Пол и Ли так удивительно работают вместе", - поделился Билл Кенрайт.

Культура Театр Музыкальный театр Гид-парк Пол Маккартни
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