Пол Маккартни начал работу над своим первым мюзиклом

Идеей создать мюзикл по мотивам фильма Франка Капры загорелся британский продюсер театра и кино Билл Кенрайт, который примет участие в работе над постановкой. Кенрайт еще в молодости мечтал создать мюзикл "Эта замечательная жизнь" и обратился к режиссеру фильма с просьбой получить права на постановку, однако тогда он получил письменный отказ от Капры. А три года назад продюсер приобрел права на "Эту замечательную жизнь" и связался Маккартни.

Сперва музыкант скептически отнесся к идее поработать над созданием мюзикла, так как эта сфера его никогда его не привлекала, однако после встречи с продюсером Биллом Кенрайтом и автором либретто Ли Холлом ("Билли Элиот", "Рокетмэн") Маккартни посчитал, что это может быть интересно и весело.

Музыкант начал работу над написанием композиций еще в 2018 году. После релиза нового альбома "Egypt Station" в сентябре 2018 года и перед началом гастрольного тура Полу Маккартни удалось записать несколько песен с Ли Хиллом. Сейчас исполнитель завершает работу над еще несколькими композициями.

"Они превзошли все наши ожидания. <…> Пол - гений. Любителям музыки не требуется рассказывать, какой он необыкновенный, но он постоянно меня удивляет. После совместной работы над пьесой The Pitmen Painters, Ли остался для меня особенным писателем и человеком. И для меня большая честь наблюдать, как Пол и Ли так удивительно работают вместе", - поделился Билл Кенрайт.