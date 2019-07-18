В законодательстве скоро могут появиться определения "торговый центр" и "торговый комплекс". А управляющие компании торговых центров будут платить штрафы, если владельцы магазинов, которые арендуют там площади, обманывают покупателей и не обеспечивают их безопасность.

Законопроект об этом внесен в Госдуму. Авторы законодательной инициативы - председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко и группа депутатов Госдумы.

Закон о торговле, говорится в пояснительной записке, не содержит определений крупных торговых объектов, таких как "торговый комплекс", "торговый центр", никак не регулирует права и обязанности управляющих компаний. Поэтому они просто предоставляют площади, не несут ответственности перед покупателями за действия своих арендаторов. После получения денег их, как правило, не интересует, как и что продают людям.

В случае покупки некачественного товара потребителю зачастую не на кого подать в суд, отмечают в Объединении потребителей России. Ведь фирмы торгующие, например, фальсификатом, уже на следующий день меняют вывеску, а порой и профиль магазина. Или попросту растворяются в пространстве. А с управляющей компании взятки гладки. Как справедливо заметил в разговоре с обозревателями "Российской газеты" председатель Союза потребителей России Петр Шелищ, если у управляющих компаний нет ответственности, то и законодательство о защите прав потребителей на них не распространяется. И этот правовой пробел давно пора устранить.

"В принципе сейчас надзорные органы проверяют и арендаторов, и управляющие компании, но нет общих правил ответственности. А на правовом поле очень важно, чтобы были четкие юридические трактовки. Тогда можно предъявлять и требования, и спрашивать за нарушения", - отметил член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Авторы законопроекта предлагают ввести штрафы для управляющих компаний: на должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей, на юрлиц - от 30 до 50 тысяч рублей.

Купив некачественный товар в торговом центре у арендатора, человеку бывает не на кого подать в суд

Впрочем, не все эксперты видят здесь большую проблему. Например, декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИУ "Высшая школа экономики" Татьяна Комиссарова считает, что сегодня в торговле сильно развита конкуренция, поэтому в наглую обманывать - себе дороже. Просто перестанут покупать. "Проблемы с обвесами и некачественными товарами актуальна для малых городов, куда не пришли крупные сетевые компании, - поясняет Комиссарова. - А в больших городах в торговых центрах арендуют площади известные фирмы. У них единый высокий стандарт торговли. И откровенного брака там точно нет".

Эксперт обращает внимание на новый формат торговли - футкорты. "Это некий симбиоз рынка и общепита. Пусть на него лучше обратят внимание, насколько там соблюдают нормы о защите прав потребителей", - предлагает Комиссарова.