Посольство РФ: В Мюнхене пропали две гражданки России

О серьезном происшествии в баварской столице объявило сегодня посольство РФ в Германии. На сайте диппредставительства сообщается, что в Мюнхене неизвестно местонахождение двух россиянок по имени Мария и Татьяна Г., матери и дочери.

Городская полиция уже начала расследование по факту пропажи гражданок РФ.

Другие подробности происшествия дипломаты не приводят, личности женщин не раскрываются - как и то, при каких обстоятельствах они исчезли. Известно лишь, что генконсульство РФ в Мюнхене проясняет ситуацию, в том числе через немецкие правоохранительные органы.