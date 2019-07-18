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Рубрика: Власть

Нарушитель в ответе

Правительство разработает программу безопасности на дорогах
Текст: Кира Латухина (Санкт-Петербург)
Российская газета - Столичный выпуск № 157(7915)
Глава государства подписал ряд поручений, касающихся безопасности движения и качества автодорог. В частности, иностранцы должны будут платить штрафы до выезда из России, в стране появится программа капремонта автодорог и информационная база данных о водителях. Скрытых камер, следящих за теми, кто за рулем, также не будет: о местах их установки людей будут информировать.

Президент поручил правительству до 1 декабря 2020 года утвердить госпрограмму по обеспечению безопасности дорожного движения на период до 2030 года.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Еще нужно усилить ответственность за нарушение правил при перевозках пассажиров автотранспортом и обеспечить неотвратимость наказания иностранцев за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе в части, касающейся необходимости уплаты штрафов до выезда из России.

Также предстоит разработать информационный ресурс с данными о водителях, к которому был бы доступ у тех, кто оказывает услуги по аренде автотранспорта, перевозке пассажиров и багажа.

Владимир Путин поручил обязательно информировать участников дорожного движения о местах размещения камер, фиксирующих нарушения, а также решить вопрос о неприменении штрафов за деяния, зафиксированные спецсредствами, размещенными с нарушением.

Поручено не применять штрафы за нарушения, зафиксированные неправильно размещенными камерами

Еще президент указал создать к декабрю 2020 года единую федеральную систему мониторинга и контроля перевозок пассажиров автобусами в междугородном сообщении - для снижения доли нелегальных перевозчиков.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Кроме того, глава государства указал утвердить комплекс мер по предотвращению необоснованного роста и колебания цен на битум на внутреннем рынке, а также по обеспечению равномерной закупки битума и организации его межсезонного хранения. К декабрю нужно проработать меры поддержки отечественного производства дорожной и строительной техники.

До декабря нужно разработать программу реконструкции и ремонта дорог, находящихся в аварийном состоянии. Также поручено снизить стоимость электроэнергии для освещения автодорог и пешеходных переходов в ночное время. К июлю следующего года нужно разработать план мероприятий по оснащению четырехполосных трасс системами разделения встречных направлений.

Власть Безопасность Правительство
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