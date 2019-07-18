Производитель FIFA 20 потерял более 700 млн евро из-за "Ювентуса"

Акции компании Electronic Arts рухнули за день на 732 млн евро из-за того, что на новом футбольном симуляторе FIFA 20 не будет представлен "Ювентус".

Все произошло из-за того, что "Ювентус" подписал контракт с конкурентом - компанией Konami, которая выпускает игру PES (Pro Evolition Soccer). Из-за этого в популярнейшей игре место команды "Ювентус" заняла "Пьемонте Кальчо". Имена игроков туринского клуба при этом будут реальными, сообщает Arenacalcio.it.

Как сообщается, акции Electronic Arts упали на 3,28 процента.

FIFA 20 поступит в продажу 27 сентября. Новая версия симулятора Pro Evolusion Soccer (PES) от Konami выйдет 19 сентября. Год назад компания Konami подписала контракт с Российской Премьер-Лигой о приобретении лицензии на этот турнир.