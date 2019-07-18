Психологи: соцсети провоцируют депрессию и комплекс неполноценности

Может ли у подростков появиться депрессия от чрезмерного "зависания" в социальных сетях? Канадские психологи утвердительно отвечают на этот вопрос и приводят убедительные доказательства в статье, опубликованной в журнале JAMA Pediatrics.

В ходе четырехлетнего наблюдения за 4826 подростками в возрасте от 12 до 16 лет ученые из Монреальского университета (Канада) обнаружили, что симптомы депрессии усиливаются у тех детей, которые слишком много времени проводят в соцсетях. Более того, на психическое здоровье детей, кроме социальных сетей, влияют также телевидение, видеоигры и интернет.

Психологи обнаружили четкую связь между временем, проведенным у экранов ("экранное время"), и степенью депрессивного расстройства: у того, кто больше активничает в смартфоне или долго сидит у телевизора, быстрее развиваются соответствующие симптомы.

В частности, в статье говорится о роковом эффекте так называемой "социальной спирали": дверь в депрессию широко открыта тем, кто стремится следовать за своими кумирами, образцами для подражания.

Результаты канадского исследования показывают: у подростков легко появляется комплекс неполноценности от навязанных стандартов богатства, красоты, успеха.

Поэтому очень важно, говорят ученые, контролировать время пребывания детей в соцсетях, не стоит оставлять их надолго с искушениями цифрового мира.

"Раннее выявление расположенности к депрессии дает психологам и родителям время, чтобы определить стратегии помощи для молодежи из группы риска, прежде чем симптомы станут клиническими и потребуется более серьезное вмешательство специалистов", - сказала Патриция Конрод, одна из авторов исследования.