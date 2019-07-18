Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили развитие Союзного государства России и Беларуси

После неформальной беседы на Валааме президенты России и Беларуси провели переговоры в Санкт-Петербурге. Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Таврическом дворце перед форумом регионов двух стран, речь шла о том, чтобы все спорные вопросы решить к 20-летию Союзного договора в декабре.

Владимир Путин предложил продолжить дискуссии, начатые накануне на Валааме, и обсудить вопросы межрегионального сотрудничества. "Все это очень важно, интересно, перспективно и полезно. У нас работает правительственная комиссия, которая, надеюсь, сегодня нам доложит о результатах своей работы по дальнейшему развитию Союзного государства", - сказал он.

"В этом году у нас юбилей в декабре. Поэтому мы с Александром Григорьевичем решили проанализировать все, что сделано в рамках Союзного договора, что не сделано, по каким причинам. И выработать приемлемые для наших стран пути дальнейшего развития интеграции", - объявил Путин, назвав Белоруссию самым близким стратегическим партнером и союзником России.

"Мы работаем по всем направлениям. В сфере безопасности, военного дела, оборонке, экономике. У нас растет товарооборот, что не может не радовать. Россия - крупнейший инвестор в экономику Белоруссии", - продолжил президент РФ. "Но есть и вопросы, которые всегда в рамках такой большой совместной работы возникают. Надеюсь, что и сегодняшняя встреча пойдет на пользу", - заметил он.

"Мои записи созвучны тому, что вы сказали", - заметил, в свою очередь, Александр Лукашенко. Подошли к тому моменту, когда надо не просто говорить, а принимать решения, сказал он, добавив, что лидеры России и Белоруссии свой путь прошли, и теперь дело за правительствами. Отметив критику частых встреч президентов двух стран, которые якобы не привели к результату, он сказал: "Мы все решили то, что намечали: мы определили направления в данный момент наших действий, мы определили даже конкретные действия и, как Владимир Владимирович сказал, создали на уровне правительств совместную группу". "Президенты выполнили свою миссию... определили все, что от нас требуется", - добавил президент Белоруссии. Но есть "куча текущих проблем", и правительства их видят.

Лидеры решили выработать приемлемые для обеих стран пути дальнейшего развития интеграции

Лукашенко предложил решить все спорные вопросы и подготовить программу действий по интеграции до 8 декабря. "В декабре 20 лет нашему Союзному договору, ясно, что ни одной проблемы мы не должны вынести за пределы этого срока. Это нас поджимает. Что мы будем говорить к двадцатилетию? Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших дальнейших действий", - заметил он. "Я предлагаю снять все вопросы к этой дате и в рамках Высшего Госсовета - или как мы договоримся - все это утвердить: и программу, которая определит стратегию наших действий, и снять текущие проблемы, которые сегодня есть", - сказал он.

Лукашенко также поблагодарил Путина за время, проведенное накануне на Валааме: "Это не просто была какая-то ознакомительная экскурсия. Наши истоки там, наши корни там, наша вера в крепких настоящих людей. Не думаю, что президент России кого-то вот так водил за руку и показывал". "Я очень ценю, что вы вчера меня по всем этим горам, рекам, озерам и святыням провели и откровенно показали все это", - сказал он российскому лидеру.

Затем главы двух государств приняли участие в пленарном заседании форума регионов России и Белоруссии. Предваряя их выступления, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что традиционное участие президентов в форуме регионов "не только придает новое качество и содержание региональному взаимодействию, но и поставило форум в ряд важнейших политических событий российско-белорусской повестки дня".

Глава Совфеда уверена, что внимание президентов играет большую роль в реализации совместных проектов. Она попросила Путина и Лукашенко помочь воплотить в жизнь один из них - строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей между Москвой и Минском, Санкт-Петербургом и Минском. Реализация проекта будет иметь очевидные экономические выгоды, а также "существенно сократит время поездок между Москвой и Минском, сейчас это около 10 часов", подчеркнула Матвиенко. "Мы надеемся, что вы рассмотрите этот проект, и мы станем еще ближе", - заключила она.

Тем временем

Путин обсудил с Медведчуком урегулирование на Украине

В Санкт-Петербурге президент России провел отдельную встречу с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком и заявил о важности прямых переговоров Киева и самопровозглашенных республик.

Как рассказал Медведчук, одна из программных задач его политструктуры - восстановление полноформатных отношений с Россией. Он встречался с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, руководством "Единой России", Госдумы, "Газпрома". Была достигнута договоренность в случае прямых поставок газа о снижении цены на 25%. Это тот вариант, который улучшит ситуацию в украинском ЖКХ. К сожалению, возбуждаются уголовные дела, радикалы активно действуют, но работа по восстановлению отношений с Россией продолжается, сказал он. Телефонный разговор президентов России и Украины был воспринят с надеждой очень многими, отметил Медведчук. "Вопрос полноценного восстановления российско-украинских отношений также для нас очень важен, и мы будем сотрудничать с любой политической силой, в том числе и с вашей, по восстановлению полноформатных отношений между Россией и Украиной", - заявил Путин. Он отметил, что "полноценное урегулирование на юго-востоке, в Донбассе, возможно исключительно в случае прямого контакта официальной киевской власти с представителями этих республик". "Мы со своей стороны тоже будем делать все от нас зависящее для того, чтобы этот процесс шел необходимым темпами и с нужным качеством", - заверил он.