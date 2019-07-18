Путин и Макрон обсудили Иран, Сирию и Украину

Об активизации "нормандского формата", ситуации после выхода США из СВПД и обстановке в Сирии шла речь во время телефонного разговора президентов России и Франции. Беседа состоялась по инициативе Парижа. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры наметили график контактов в различных форматах. Эммануэль Макрон принял приглашение принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы.

Главы государств обсудили положение дел после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы (СВПД). Владимир Путин и Эммануэль Макрон подчеркнули, что СВПД - важный фактор обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и поддержания режима ядерного нераспространения. Была отмечена целесообразность консолидации усилий государств, заинтересованных в сохранении СВПД.

Лидеры обменялись мнениями об обстановке в Сирии. Акцентировано принципиальное значение достижения политического урегулирования и преодоления последствий вооруженного конфликта, сообщили в Кремле.

Главы государств рассмотрели перспективы разрешения внутриукраинского конфликта. Выражена готовность активизировать совместную работу на этом направлении, в том числе в рамках "нормандского формата".