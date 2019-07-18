Путин подписал поправки в федеральный бюджет на 2019 год

Поправки в закон о бюджете Минфин представил в середине мая. Принятые изменения предусматривают, что доходы федерального бюджета по итогам 2019 года вырастут на 205,6 миллиарда рублей, а расходы поднимутся на 256,5 миллиарда рублей, составив немногим более 18,29 триллиона рублей.

Таким образом, профицит российского бюджета в 2019 году снизится по сравнению с показателями, первоначально утвержденными законом о бюджете, составив чуть выше 1,88 триллиона рублей (1,7 процента к ВВП).

В поправках пересмотрен также прогноз по курсу рубля по итогам года. Теперь предполагается, что среднегодовой курс российской валюты составит 65,1 рубля за доллар вместо ожидаемых ранее 63,9 рубля.