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18.07.2019 21:13
Рубрика: Экономика

Путин подписал поправки в федеральный бюджет на 2019 год

Текст: Роман Маркелов
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Фото: Константин Завражин/ РГ Фото: Константин Завражин/ РГ
Фото: Константин Завражин/ РГ

Поправки в закон о бюджете Минфин представил в середине мая. Принятые изменения предусматривают, что доходы федерального бюджета по итогам 2019 года вырастут на 205,6 миллиарда рублей, а расходы поднимутся на 256,5 миллиарда рублей, составив немногим более 18,29 триллиона рублей.

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Таким образом, профицит российского бюджета в 2019 году снизится по сравнению с показателями, первоначально утвержденными законом о бюджете, составив чуть выше 1,88 триллиона рублей (1,7 процента к ВВП).

В поправках пересмотрен также прогноз по курсу рубля по итогам года. Теперь предполагается, что среднегодовой курс российской валюты составит 65,1 рубля за доллар вместо ожидаемых ранее 63,9 рубля.

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