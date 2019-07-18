Путин поручил обеспечить жильем граждан с невысокими доходами

Президент утвердил перечень поручений по вопросам жилищного строительства. В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" нужно разработать дополнительные механизмы обеспечения жильем граждан с невысокими доходами - на условиях его сохранения в публичной собственности. Срок - 10 октября.

Кроме того, нужно централизовать на уровне регионов функции технического заказчика по строительству социального жилфонда. К 2024 году объемы ввода индивидуального жилищного строительства должны превысить 40 млн. кв. метров в год.

До сентября президент указал представить предложения о целесообразности ограничения однократным предоставлением субсидий на выплату первоначального взноса или компенсации процентной ставки по ипотечным (жилищным) кредитам.

К декабрю глава государства поручил Генпрокуратуре при участии Минстроя и Роспотребнадзора провести комплексную проверку соблюдения законодательства региональными органами власти и органами местного самоуправления при осуществлении контроля за качеством возводимых домов.