Путин поручил создать единую систему контроля автобусных перевозок

Президент Владимир Путин поручил правительству к 1 декабря обеспечить создание единой федеральной системы мониторинга и контроля перевозок пассажиров автобусами в междугородном сообщении. Поручение дано по итогам заседания Государственного совета, состоявшегося 26 июня.

Эта система должна способствовать снижению доли нелегальных перевозчиков на рынке, говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Минтранс проводит эксперимент по мониторингу и контролю автобусных перевозок, подключая автобусы к системе сбора платы с большегрузов "Платон".