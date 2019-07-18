Путин встретился с исполнительным директором Shell

О перспективах расширения сотрудничества президент поговорил с главным исполнительным директором компании Royal Dutch Shell Беном ван Берденом на встрече в Санкт-Петербурге.

"Компания Shell работает в России давно, по-моему с конца XIX века. И в настоящее время достаточно активно работает во многих проектах, это крупный инвестор в российскую экономику - более 15 млрд долларов прямые инвестиции", - подчеркнул Владимир Путин и предложил поговорить о перспективах развития сотрудничества.

Компания работает в России уже 127 лет, сказал главный исполнительный директор Shell.

"Мы очень ценим то партнерство, которое у нас есть, и с огромной благодарностью относимся к возможности встретиться с вами и пообщаться, обсудить наше будущее", - заверил бизнесмен. "С момента нашей последней встречи было много событий, которыми я хотел бы с вам поделиться. В первую очередь, два месяца назад мы отмечали 25-летие компании "Сахалин Энерджи". Это великолепный проект по своей организации - мы отгрузили нашим потребителям на Дальнем Востоке более 100 млн СПГ, платежи в бюджет РФ составили за время проекта 25 млрд. долларов... Этот проект заложил фундамент рождения СПГ-отрасли в России", - сказал Бен ван Берден.

С "Газпром нефть" удалось достичь договоренности о разведке и добыче дополнительных запасов углеводородов в Сибири, продолжил исполнительный директор Shell.

"Этот проект станет крупнейшей инвестицией в российскую экономику с точки зрения разведки и добычи нефти за последние 5 лет", - оценил он. "Если говорить о сегменте переработки и сбыта, розничном сегменте, то здесь стоит отметить важность, которую Россия играет с точки зрения роста для нашей компании: она входит в топ пяти крупнейших экономик. В рамках развития сети АЗС в России в ближайшие 5 лет мы еженедельно будем открывать одну новую АЗС", - анонсировал бизнесмен.

Путин также поблагодарил ван Бердена за участие в культурно-гуманитарных и образовательных инициативах в России.