Расчеты комплекса ПВО "Тор-М2ДТ" впервые выполнили в Арктике пуски ракет

Для выполнения стрельб боевые расчеты зенитных ракетных комплексов были доставлены с Кольского побережья на архипелаг Новая Земля большим десантным кораблем "Кондопога". Затем личный состав отработал высадку на необорудованное побережье и совершил марш в позиционный район. Об этом в четверг корреспонденту "РГ" рассказали в пресс-службе Северного флота.

Военные уточнили, что пуски ракет осуществлялись в сложных погодных условиях. Стреляли зенитчики по воздушным целям, летящим на разных высотах, как в пределах прямой видимости, так и за облаками. Задача была выполнена успешно.

Напомним, в конце ноября прошлого года наши военные в Арктике получили первую серийную партию из 12 зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ". Их хватило, чтобы сформировать дивизион противовоздушной обороны, который усилил эшелонированную по высотам и дальности систему ПВО, развернутую в Заполярье.

Тогда же в Минобороны сообщили, что в дальнейшем подразделение арктических "Торов" будет расширено до полноценной бригады. Вкупе с системами С-300 на Новой Земле и дальнобойными С-400 на Кольском полуострове, а также комплексами ПВО малой дальности "Панцирь-СА", уже развернутыми на Крайнем Севере, эти современные средства противовоздушной обороны прикрывают российское полярное небо надежным щитом. Через него не пробьются ни чужие самолеты с вертолетами, ни вражеские ракеты с беспилотниками.

Вообще-то "Торы" - хорошо знакомое военным зенитное средство. Его различные модификации стоят на вооружении нашей армии более трех десятков лет. Однако специально для службы в Арктике на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30 разработали морозоустойчивую версию мобильной зенитки. Перед тем, как наладить ее серийное производство, опытную технику всесторонне проверили в Заполярье. В ходе транспортных и климатических испытаний арктический комплекс тестировали при перевозке на самолете. Были также проверены используемые на этой машине хладоустойчивые горюче-смазочные материалы. Они сохранили эксплуатационные качества на 50-градусном морозе.

Испытания в снегах успешно прошел и двухзвенный гусеничный транспортер. Опытным путем было доказано, что эта уникальная машина - единственная в мире, способная не просто преодолевать в Арктике бездорожье, ледяные торосы и трещины, но даже плавать в студеных водах Ледовитого океана.

Что же касается боевой эффективности, то ее северный "Тор" в свое время наглядно продемонстрировал на астраханском полигоне "Капустин Яр". Первые ракетные стрельбы подтвердили заданные генералами тактико-технические характеристики. По словам очевидцев, расчет боевой машины в условиях помех практически одновременно сбил две воздушные цели, имитирующие крылатые ракеты. Кроме того, комплекс показал высокую точность наведения при стрельбе очередью.

"Тор" может одновременно вести стрельбу по четырем воздушным целям, атакующим охраняемый объект с различных направлений. В этой ситуации вычислительные системы комплекса классифицируют средства нападения по степени их опасности и минимальному времени подлета. Информация поступает к оператору, и тот принимает решение на применение оружия. Кроме того, выпущенная "Тором" ракета рассчитывает оптимальное время самоподрыва. Это необходимо для гарантированного уничтожения объекта атаки многочисленными осколками.

Комплекс может работать как в ручном, так и автоматическом режиме, самостоятельно контролируя воздушное пространство и уничтожать воздушные цели, не опознанные системой "свой - чужой". Вертикально стартующие зенитные ракеты "Тора" - всего их в каждом комплексе 16 штук - на дальности от 1 до 12 километров и высоте от нескольких метров до 10 километров одновременно достанут четыре вражеских объекта, летящие со скоростью до 700 метров в секунду. В полевых условиях без дозаправки топливом системы электропитания "Тор" готов нести боевое дежурство 46 часов. К тому же в его экипаж входят всего три человека.