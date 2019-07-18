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18.07.2019 13:00
Рубрика: Власть

Расчеты комплекса ПВО "Тор-М2ДТ" впервые выполнили в Арктике пуски ракет

Текст: Юрий Гаврилов
Для выполнения стрельб боевые расчеты зенитных ракетных комплексов были доставлены с Кольского побережья на архипелаг Новая Земля большим десантным кораблем "Кондопога". Затем личный состав отработал высадку на необорудованное побережье и совершил марш в позиционный район. Об этом в четверг корреспонденту "РГ" рассказали в пресс-службе Северного флота.

Военные уточнили, что пуски ракет осуществлялись в сложных погодных условиях. Стреляли зенитчики по воздушным целям, летящим на разных высотах, как в пределах прямой видимости, так и за облаками. Задача была выполнена успешно.

Фото: Пресс-служба Северного флота
Видео: Арктический "Тор" впервые открыл огонь на Новой Земле

Напомним, в конце ноября прошлого года наши военные в Арктике получили первую серийную партию из 12 зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ". Их хватило, чтобы сформировать дивизион противовоздушной обороны, который усилил эшелонированную по высотам и дальности систему ПВО, развернутую в Заполярье.

Тогда же в Минобороны сообщили, что в дальнейшем подразделение арктических "Торов" будет расширено до полноценной бригады. Вкупе с системами С-300 на Новой Земле и дальнобойными С-400 на Кольском полуострове, а также комплексами ПВО малой дальности "Панцирь-СА", уже развернутыми на Крайнем Севере, эти современные средства противовоздушной обороны прикрывают российское полярное небо надежным щитом. Через него не пробьются ни чужие самолеты с вертолетами, ни вражеские ракеты с беспилотниками.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Вообще-то "Торы" - хорошо знакомое военным зенитное средство. Его различные модификации стоят на вооружении нашей армии более трех десятков лет. Однако специально для службы в Арктике на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30 разработали морозоустойчивую версию мобильной зенитки. Перед тем, как наладить ее серийное производство, опытную технику всесторонне проверили в Заполярье. В ходе транспортных и климатических испытаний арктический комплекс тестировали при перевозке на самолете. Были также проверены используемые на этой машине хладоустойчивые горюче-смазочные материалы. Они сохранили эксплуатационные качества на 50-градусном морозе.

Испытания в снегах успешно прошел и двухзвенный гусеничный транспортер. Опытным путем было доказано, что эта уникальная машина - единственная в мире, способная не просто преодолевать в Арктике бездорожье, ледяные торосы и трещины, но даже плавать в студеных водах Ледовитого океана.

Что же касается боевой эффективности, то ее северный "Тор" в свое время наглядно продемонстрировал на астраханском полигоне "Капустин Яр". Первые ракетные стрельбы подтвердили заданные генералами тактико-технические характеристики. По словам очевидцев, расчет боевой машины в условиях помех практически одновременно сбил две воздушные цели, имитирующие крылатые ракеты. Кроме того, комплекс показал высокую точность наведения при стрельбе очередью.

Фото: iStock
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"Тор" может одновременно вести стрельбу по четырем воздушным целям, атакующим охраняемый объект с различных направлений. В этой ситуации вычислительные системы комплекса классифицируют средства нападения по степени их опасности и минимальному времени подлета. Информация поступает к оператору, и тот принимает решение на применение оружия. Кроме того, выпущенная "Тором" ракета рассчитывает оптимальное время самоподрыва. Это необходимо для гарантированного уничтожения объекта атаки многочисленными осколками.

Комплекс может работать как в ручном, так и автоматическом режиме, самостоятельно контролируя воздушное пространство и уничтожать воздушные цели, не опознанные системой "свой - чужой". Вертикально стартующие зенитные ракеты "Тора" - всего их в каждом комплексе 16 штук - на дальности от 1 до 12 километров и высоте от нескольких метров до 10 километров одновременно достанут четыре вражеских объекта, летящие со скоростью до 700 метров в секунду. В полевых условиях без дозаправки топливом системы электропитания "Тор" готов нести боевое дежурство 46 часов. К тому же в его экипаж входят всего три человека.

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