Разработаны новые механизмы переселения граждан из непригодного жилья

20 июля истекает срок, установленный поручением Владимира Путина, когда должны быть разработаны новые механизмы в рамках программы по переселению из аварийного жилья. Поправки в Жилищный кодекс и ряд других законодательных актов, в том числе в 185-ФЗ, сейчас в правительстве и в ближайшее время будут направлены в Госдуму (документ есть в распоряжении "РГ").

Глава Наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин прокомментировал новые инициативы. В частности, он отметил, что необходимы единые для всей страны правила определения величины компенсации собственникам жилья при расселении аварийных домов. Это позволит избежать социальной напряженности, которая порой возникает в из-за разницы в региональном законодательстве. Должен появиться особый порядок признания дома аварийным.

В пример Сергей Степашин привел ситуацию, которая сложилась в Зеленодольске Татарстана. О конфликте, кстати, "РГ" рассказывала еще два года назад. Тогда угроза выселения нависла над жителями 300 домов, которые неожиданно, всего за один день, признали аварийными. Новость об этом произвела эффект разорвавшейся бомбы. Ведь те, кто покупал квартиры, предварительно наводили справки о жилье, в том числе и в БТИ. Ни о какой аварийности даже речи не было.

Но собственников жилья поставили перед выбором: либо они получают деньги за аварийные метры, либо соглашаются приобрести жилье. Как правило, намного уступающее по площади имеющемуся. Более того выкупную цену в республике установили в размере 11 тысяч 22 рубля за кв. метр - на покупку коммуналки не хватит. А оспаривать в суде решение местных властей себе дороже.

До конца 2019 года переедут из аварийного фонда 8 тысяч россиян. А в следующем году уже 64 тысячи человек

Новыми поправками предусматривается: если у человека в собственности находится несколько жилых помещений в аварийном фонде, субсидия на переселение будет выделена только на одно. Кроме того, по закону, если у людей нет другого жилья, им после выплаты компенсации должны помочь купить новые метры через льготную ипотеку, субсидии, рассрочку и другие формы.

Но это не должно касаться тех, по мнению Степашина, кто приобрел жилье в качестве инвестиций после признания его аварийным. Например, когда покупают квартиру по дешевке, а потом пытаются получить новое жилье.

Еще одной мерой по снижению доли непригодного для жизни жилья, как считает Сергей Степашин, может стать усиление контроля за качеством, полнотой и своевременностью проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Ситуация, когда более 200 миллиардов рублей взносов граждан на капремонт находятся на счетах в банках, а дома продолжают ветшать, является недопустимой, считает глава наблюдательного совета Фонда ЖКХ.

Много вопросов, по его словам, вызывает и качество ремонта аварийных домов. У Фонда ЖКХ больше всего нареканий к новым домам для переселенцев в Омской, Амурской областях, Якутии.

Что еще предлагается? Новыми поправками регламентируется вопрос распоряжения земельными участками после сноса аварийного жилья. По мнению Сергея Степашина, эта земля должна быть предназначена исключительно для строительства школ, больниц и других социальных объектов. Еще в конце прошлого года с таким предложением выступил глава минстроя Владимир Якушев. "Если субъекты примут решение, что квартал сносят, а участок идет под коммерческую застройку, деньги, полученные с аукциона, должны вернуться в программу сноса аварийного жилья", - отметил тогда министр.

Будут единые для всей страны правила определения компенсации собственникам жилья при расселении аварийных домов

Зачастую понятия ветхого и аварийного жилья преподносятся как синонимы. Но это не одно и то же. Теперь законодательно предлагается четко их разграничить. В первом случае необходимо однозначно расселять или реконструировать. Ветхие же бараки, если процент износа будет установлен в пределах 70 процентов, получат специальную программу капремонта. Продление ресурса ветхих домов, считает Сергей Степашин, позволит не увеличивать число домов, признаваемыми аварийными.

Между тем исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева полагает, что законопроект не решит проблему ветхого жилья.

- В программу капремонта не входит комплекс мероприятий по замене балок, перекрытий и других несущих конструкций, которые, как правило, подлежат замене в таких бараках, - рассказала "РГ" эксперт. - Но денег на это не предусмотрено. И перспективы для людей, когда их наконец переселят, остаются туманными. В результате может получиться так, что в ряде регионов попросту отсортируют такие дома как ветхие и залатают там, где хватит средств.

По ее словам, сейчас даже нет точных цифр, сколько в стране ветхого фонда. "Потому что досих пор не проводился сплошной техосмотр, - считает Разворотнева. - Поэтому представители региональных общественных советов жаловались на то, что никто реально не знает, в каком состоянии находятся дома".

В ряде регионов предпринимались попытки самостоятельно ввести свои критерии состояния домов. Например, в Приморском крае в свое время обследовали дома и присваивали им разные цвета - зеленый, желтый, красный. И когда в бюджете появлялась копейка, они уже знали, какие дома нужно ремонтировать в первую очередь.

В тему

До конца 2019 года переедут из аварийного фонда восемь тысяч россиян. А в следующем году уже 64 тысячи человек. Однако, по словам Сергея Степашина, еще не все субъекты выполнили старую программу, которая завершилась в 2017 году.

"Аварийная" программа заработала новая, а проблемы остались старые. Например, качество новых домов для переселенцев. У Фонда ЖКХ больше всего нареканий к новым домам для переселенцев в Омской, Амурской областях, Якутии. Другая проблема - не строится энергоэффективное жилье. Оно помогло бы и сберегать ресурсы, и на 40-50 процентов сократило бы размер платежей за ЖКУ.