В Москве 23 июля начнется масштабный тест системы электронного голосования, которая будет применена на выборах городской Думы 8 сентября. Жителям для ее испытания предложат поучаствовать в интернет-референдуме "Что делать с бродячими собаками и кошками?".

"Мы ожидаем, что в опросе будут участвовать примерно две трети тех, кто зарегистрирован на портале mos.ru, - заявил на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами его руководитель, главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. - Посмотрим, как система выдержит большие нагрузки, исправлены ли выявленные ранее недочеты". Особое внимание обратят на качество связи и своевременную доставку SMS-уведомлений всем участникам голосования - с этим были проблемы во время предыдущего тестирования.

Во время нового испытания москвичи будут ставить отметки в электронных бюллетенях. В них - варианты ответа на вопрос "Что делать с бродячими животными?": помещать в приюты, стимулировать брать бездомных собак и кошек домой, стерилизовать и отпускать, вывозить из города, разрешить усыплять или вообще ничего не делать. Участвовать в плебисците могут все зарегистрированные пользователи mos.ru старше 18 лет, прописанные в Москве. Заявки через личный кабинет принимаются до 22 июля включительно. А пройдет референдум 23 числа с 8.00 до 20.00.

Желающие протестировать систему могут оставить заявку на mos.ru до 22 июля

Общественный штаб также отреагировал на многочисленные скандалы, которые провоцировали кандидаты, не зарегистрированные на выборы. Напомним, многие претенденты во всеуслышание заявляли, что подписи в их поддержку были собраны правильно, но были забракованы из-за технических ошибок. Например, в подписных листах, заполненных от руки, фамилия избирателя была указана верно, а уже потом стенографист неправильно вносил ее в компьютер. Такие случаи действительно были, но окружные избирательные комиссии в итоге признавали эти подписи действительными, подчеркнул член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

В Мосгоризбирком по итогам заседания отправят ряд рекомендаций общественников. Одна из них касается подписей, забракованных графологами. Если избиратель лично подтвердит, что подписывался за кандидата, то такой автограф следует признавать подлинным, считают в штабе. Также Алексей Венедиктов поддержал предложение МГИК: давать дополнительное время на проверку подписей. Иначе у избиркомов фактически не остается времени изучить претензии кандидатов с забракованными документами.

233 претендента зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы

Кроме того, общественники рекомендовали МВД детально расписывать причины, по которым подпись в поддержку того или иного кандидата была признана недостоверной. Иначе претенденты просто не смогут понять, в чем именно выразилось нарушение, и не получат законной возможности обжаловать решение избирательной комиссии. Также активисты Общественного штаба просят трактовать в пользу кандидатов любые помарки в подписных листах. Сейчас четких инструкций на этот счет нет.