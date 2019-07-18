"Мы ожидаем, что в опросе будут участвовать примерно две трети тех, кто зарегистрирован на портале mos.ru, - заявил на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами его руководитель, главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. - Посмотрим, как система выдержит большие нагрузки, исправлены ли выявленные ранее недочеты". Особое внимание обратят на качество связи и своевременную доставку SMS-уведомлений всем участникам голосования - с этим были проблемы во время предыдущего тестирования.
Во время нового испытания москвичи будут ставить отметки в электронных бюллетенях. В них - варианты ответа на вопрос "Что делать с бродячими животными?": помещать в приюты, стимулировать брать бездомных собак и кошек домой, стерилизовать и отпускать, вывозить из города, разрешить усыплять или вообще ничего не делать. Участвовать в плебисците могут все зарегистрированные пользователи mos.ru старше 18 лет, прописанные в Москве. Заявки через личный кабинет принимаются до 22 июля включительно. А пройдет референдум 23 числа с 8.00 до 20.00.
Общественный штаб также отреагировал на многочисленные скандалы, которые провоцировали кандидаты, не зарегистрированные на выборы. Напомним, многие претенденты во всеуслышание заявляли, что подписи в их поддержку были собраны правильно, но были забракованы из-за технических ошибок. Например, в подписных листах, заполненных от руки, фамилия избирателя была указана верно, а уже потом стенографист неправильно вносил ее в компьютер. Такие случаи действительно были, но окружные избирательные комиссии в итоге признавали эти подписи действительными, подчеркнул член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
В Мосгоризбирком по итогам заседания отправят ряд рекомендаций общественников. Одна из них касается подписей, забракованных графологами. Если избиратель лично подтвердит, что подписывался за кандидата, то такой автограф следует признавать подлинным, считают в штабе. Также Алексей Венедиктов поддержал предложение МГИК: давать дополнительное время на проверку подписей. Иначе у избиркомов фактически не остается времени изучить претензии кандидатов с забракованными документами.
Кроме того, общественники рекомендовали МВД детально расписывать причины, по которым подпись в поддержку того или иного кандидата была признана недостоверной. Иначе претенденты просто не смогут понять, в чем именно выразилось нарушение, и не получат законной возможности обжаловать решение избирательной комиссии. Также активисты Общественного штаба просят трактовать в пользу кандидатов любые помарки в подписных листах. Сейчас четких инструкций на этот счет нет.